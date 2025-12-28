En vivo
Cuatro personas fallecieron tras naufragio en Timbiquí, Cauca: dos son menores de edad

Una de las hipótesis que se conocen de la tragedia indica que el siniestro se pudo haber desencadenado por las difíciles condiciones meteorológicas y el fuerte oleaje registrado en los últimos días.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 28 de dic, 2025
befunky_2025-11-0_8-37-0.jpg
Naufragio en Timbiquí
Tomada de redes sociales

