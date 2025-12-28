Cuatro personas fallecieron tras naufragio en Timbiquí, Cauca: dos son menores de edad

Hay consternación en la comunidad del litoral Pacífico luego de que se confirmara un trágico siniestro marítimo en el que lamentablemente cuatro personas perdieron la vida. El hecho se registró el pasado 27 de diciembre cuando una embarcación que transportaba a decenas de pasajeros naufragó en aguas del departamento del Cauca.

La emergencia se presentó cuando la lancha, que había zarpado en las horas de la mañana desde el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca, se dirigía hacia el municipio de Timbiquí. Versiones preliminares indican que la embarcación llevaba transportaba un grupo considerable de personas, entre 30 y 40 pasajeros.

Videos compartidos por usuarios en redes sociales dejan ver los momentos de pánico que vivieron algunos testigos que vieron como se iba hundiendo la lancha. "Díos mío santo", se escucha que dice alguien en medio de los gritos de preocupación.



Dos menores de edad que iban en la embarcación fallecieron

Entre las víctimas mortales que dejó el naufragio se encuentran una niña de tres meses, una menor de seis años y dos adultos. De igual manera, las autoridades aún se encuentran trabajando en la búsqueda de las demás personas desaparecidas.



La Alcaldía Municipal de Timbiquí, en cabeza del alcalde Kilian Cuero Ruiz, se pronunció frente a la tragedia y mandó un mensaje de solidaridad a las familias afectadas.



“Acompañamos con respeto y dolor a quienes hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos, así como a las comunidades impactadas por este trágico suceso. Elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno de las víctimas y por la fortaleza de sus familias en este momento de tristeza”, se lee en un comunicado difundido en redes sociales.

La administración también aseguró que los organismos de búsqueda continúan adelantando los protocolos pertinentes para dar con los desaparecidos y atender la emergencia. Además, se le está brindando el acompañamiento necesario a los familiares de las víctimas.



Hipótesis del accidente

Una de las hipótesis que se manejan hasta el momento es que el siniestro se pudo haber desencadenado por las difíciles condiciones meteorológicas y el fuerte oleaje registrado en los últimos días. Cabe añadir que, la magnitud de la tragedia pudo ser superior; pero gracias a la intervención inmediata de otras embarcaciones que transitaban por la zona se logró el rescate de varios ocupantes que cayeron al agua tras el hundimiento, según Caracol Radio.

