Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 27 de diciembre de 2025: revise su billete

Los juegos de azar más populares del país vuelven a captar la atención de millones de colombianos este sábado 27 de diciembre de 2025, con un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, una jornada marcada por la expectativa de quienes esperan cerrar el año con uno de los acumulados más atractivos del mercado nacional.



La transmisión del sorteo se realiza en horario nocturno y es seguida en vivo a través de los canales oficiales, mientras los apostadores revisan sus combinaciones con la ilusión de acertar los números ganadores. Con cada sorteo sin ganador, los pozos continúan creciendo, lo que incrementa el interés y la participación a nivel nacional.



Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Al finalizar la emisión oficial, Baloto da a conocer las combinaciones que definen a los ganadores del premio mayor y de las categorías secundarias. La organización recomienda verificar los resultados únicamente en medios autorizados para evitar confusiones.

Baloto



Números ganadores: por definir

Superbalota: por definir

Revancha



Números ganadores: por definir

Superbalota: por definir

Para esta jornada Baloto cuenta con un acumulado de $13.400 mientras que Revancha $11.300 millones.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43, junto con una Superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación completa, aunque existen múltiples premios menores para quienes coincidan con parte de los números.

Revancha funciona como una modalidad adicional que se activa con el mismo tiquete de Baloto, pagando un valor extra. El mecanismo es idéntico, pero el sorteo y el pozo acumulado son independientes, lo que permite competir por dos premios en una sola noche.



¿Cómo reclamar los premios de Baloto y Revancha?

Quienes resulten ganadores deben conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para el cobro.



Premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados.

pueden reclamarse en puntos autorizados. Premios mayores deben gestionarse directamente ante Baloto, presentando el documento de identidad y el tiquete original.

Los premios están sujetos a retenciones legales y cuentan con un plazo máximo de un año para ser reclamados. Con este sorteo del 27 de diciembre, Baloto y Revancha mantienen viva la ilusión de miles de jugadores que sueñan con iniciar el nuevo año con un cambio radical en su economía.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL