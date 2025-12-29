Precio del dólar en Colombia hoy lunes 29 de diciembre: hubo alza en la divisa

El mercado cambiario en Colombia abre su jornada de este lunes 29 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada en $3.716. En medio del cierre del año fiscal y el flujo de viajeros por la temporada de vacaciones, el comportamiento de la moneda extranjera es clave para quienes planean transacciones de último minuto. Si usted tiene previsto comprar o vender dólares en casas de cambio durante este lunes, es importante que tenga en cuenta que los valores varían según la ciudad y el establecimiento. A continuación, presentamos el mapa de precios en las capitales más importantes:

Cotización del dólar por ciudades

El promedio de las casas de cambio refleja una brecha competitiva, especialmente en ciudades fronterizas y turísticas:

Ciudad Compra (Usted recibe) Venta (Usted paga) Bogotá $3.730 $3.850 Medellín $3.640 $3.790 Cali $3.650 $3.820 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.700 $3.750 Pereira $3.730 $3.800

Análisis de la jornada

Como se observa en el panorama nacional, Cartagena presenta el precio de venta más alto ($3.980). Por el contrario, Cúcuta mantiene los márgenes más estrechos entre compra y venta, ofreciendo una de las opciones más económicas para quienes necesitan adquirir la divisa ($3.750).



En el interior del país, Bogotá y Pereira comparten un precio de compra sólido de $3.730, consolidándose como puntos estables para los ciudadanos que desean cambiar sus ahorros antes de que termine el 2025.



Recomendaciones para el cierre de año

Los expertos sugieren monitorear la volatilidad propia de estas fechas de baja liquidez en los mercados. Si va a realizar operaciones en efectivo, recuerde dirigirse siempre a casas de cambio autorizadas por la DIAN para garantizar la seguridad de su transacción y la legalidad de los billetes.



¿En qué consiste la TRM y de qué manera se determina?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) funciona como el termómetro oficial que mide el precio del dólar estadounidense respecto al peso colombiano. Este indicador es el resultado del promedio diario de las transacciones de compra y venta de dólares ejecutadas por las entidades financieras y profesionales del cambio autorizados en el territorio nacional.

La responsabilidad de certificar y comunicar este valor recae sobre la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta entidad divulga la cifra al cierre de cada jornada hábil para que tenga validez durante las siguientes 24 horas. Es fundamental aclarar que la TRM rara vez iguala el precio que un ciudadano encuentra en las casas de cambio, ya que estas últimas fijan sus tarifas según la oferta y demanda inmediata, además de sus propias comisiones de servicio.

En el mundo corporativo y legal, la TRM es la brújula para:



Calcular el costo de importaciones y el valor de las exportaciones.

Saldar deudas pactadas en moneda extranjera.

Realizar estados contables y cumplir con obligaciones tributarias.

Servir de base para contratos internacionales.

