Cambio en la cúpula militar: ¿quiénes son los nuevos altos mandos designados por el presidente?

El presidente Gustavo Petro anunció varios cambios en la cúpula militar, en un momento de crisis para el orden público en diferentes zonas del país. De acuerdo con una publicación en sus redes sociales, su prioridad para el año 2026 es fortalecer la seguridad y la democracia ad-portas de las elecciones.

El general en retiro Pedro Sánchez, ministro de Defensa, le dijo a Noticias Caracol que “la seguridad en el país se ha mejorado en ciertas regiones, pero en otras tenemos unos retos importantes. Uno de ellos es el Catatumbo. Estos cambios obedecen a un ajuste en el mando militar, dándole una continuidad a ciertos planes, a ciertas estrategias, pero también dinamizando enormemente el enfoque que queremos darle con el señor presidente de la República. Esta decisión la hablamos durante varios meses, varios días, y estuvimos analizando todas las opciones y determinando cómo sería la mejor manera de conducir este esfuerzo para el año entrante que es enfocado a dos prioridades: a la seguridad y a la democracia”.

Agregó que “la decisión de renovar esta cúpula militar nos recuerda que no hay nada más constante que el cambio y que las personas somos transitorias y las instituciones son permanentes”.



Además, destacó la labor de la cúpula militar saliente, con la que “se incrementó la ofensiva casi en un 26%, la afectación a los grupos criminales en un 11%. Se logró la operación de recuperación del Cañón del Micay, aunque de la parte militar se lograron importantes resultados. Por ejemplo, en el Cauca neutralizar seis de los siete terroristas, se avanzó más importantes que teníamos en el Cauca, objetivos de alto valor, se avanzó en el Catatumbo, pero es necesario también dar una renovación en la misma estrategia”.



Por eso, señaló, “el nuevo comandante general de las Fuerzas Militares es de Ejército y alinea un poco más la estrategia a buscar ese control territorial, estoy seguro de que vamos a lograr grandes resultados, pero también es clave de la mano de la misma comunidad”.



¿Quiénes son los nuevos altos mandos de las Fuerzas Militares?

El comandante de las Fuerzas Militares será el general Hugo Alejandro López Barreto, saliente jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, que es el cargo en el que se desempeña. Ocupará las funciones del almirante Francisco Cubides, que estuvo como comandante 1 año y 5 meses.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, quien es el encargado de agrupar a los altos mandos de las Fuerzas Militares para coordinar y planear operaciones en pro de la seguridad y la defensa del país. En su cabeza estará el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño.

Al comando del Ejército llega el general Roger Gómez Herrera, quien ha estado al frente de la Primera División, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Tercera Brigada del Ejército. El saliente comandante es el general Luis Emilio Cardozo, quien estuvo allí desde mayo de 2024.

En el comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana estará el general Carlos Fernando Silva Rueda para proteger el espacio y la seguridad aérea de Colombia y dirigir las operaciones desde el aire. El general Luis Carlos Córdoba deja su cargo luego de estar allí desde agosto del año 2022.

Los únicos altos mandos que se mantienen sin ningún cambio son el comandante de la Armada Nacional, almirante Juan Ricardo Rozo, y el director de la Policía, el general William Rincón, que lleva dos meses en sus funciones.



¿Cuáles son los retos para esta nueva cúpula militar?

Luis Trejos, docente e investigador de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad y conflicto armado, recordó que “el cambio en las cúpulas es algo natural y normal dentro del desarrollo institucional” y precisó que “la administración Duque tuvo dos cúpulas, el gobierno Petro lleva tres. Seguramente esta será la última y que lo acompañe hasta el final de su mandato”.

“Ad-portas de unas elecciones es normal que el Gobierno quiera refrescar la cúpula para tratar de enviarle un mensaje de cambio y de consolidación a la ciudadanía de cara a las elecciones que vienen el próximo año”, dijo el experto.

Recalcó que “no se le pueden pedir milagros a esta cúpula. Yo lo que creo que es realista que ellos van a poder hacer es tratar de contener la situación, es decir, que la inseguridad no aumente y no se siga deteriorando, sino que por el contrario se sostenga en algo y empieza una consolidación hacia dentro de la fuerza, pero también en algunos territorios del país”.

“Y lo más sensato es pedirle en estos 7 meses a esta nueva cúpula dos cosas: lo primero es que nos garantice unas elecciones libres, es decir, que ojalá anticipen cualquier tipo de amenaza o riesgo que corran nuestros certámenes electorales. Vamos a elegir Congreso en marzo y después tendremos las dos vueltas presidenciales en los meses de mayo y junio, y esperamos tranquilidad por parte de la fuerza pública. Y lo segundo es que una vez se elija el nuevo gobierno el 7 de agosto esta cúpula haga la transición de un Gobierno al otro, independientemente de quién gane”, finalizó.

