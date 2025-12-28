En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cambio en la cúpula militar: ¿quiénes son los nuevos altos mandos designados por el presidente?

Cambio en la cúpula militar: ¿quiénes son los nuevos altos mandos designados por el presidente?

El ministro de Defensa dijo que la decisión de este remezón se habló “durante varios meses” y tiene “dos prioridades: la seguridad y la democracia”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Nueva cúpula militar: ellos son los oficiales que entran a integrarla

Publicidad

Publicidad

Publicidad