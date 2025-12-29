Ofertas de empleo en Bogotá en más de 30 cargos para iniciar 2026; comience el año con nuevo trabajo

Publicidad
Mientras muchos sectores productivos entran en una pausa por las festividades de fin de año, Bogotá se resiste a detener su motor laboral. La Secretaría de Desarrollo Económico anunció que, a través de su oficina de intermediación, se encuentran disponibles múltiples vacantes en más de 30 perfiles diferentes, diseñadas para que los buscadores de empleo aseguren un contrato formal antes de que termine el 2025 o inicien el 2026 con pie derecho.
Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, destacó que esta iniciativa busca romper con la tendencia de baja contratación en diciembre. "Seguimos acercando la oferta a las localidades y facilitando que más personas encuentren opciones de trabajo, incluso en las últimas semanas del año", aseguró la funcionaria.
La oferta es diversa y abarca sectores críticos como la construcción, la salud, la gastronomía y la logística. Estos son algunos de los cargos que están buscando talento actualmente:
Para facilitar el acceso de la ciudadanía, la estrategia "Bogotá Trabaja" no solo se limita a la virtualidad. La Unidad Móvil de Empleo estará presente en el sur de la capital para brindar asesoría personalizada.
En este espacio, los ciudadanos podrán registrar o actualizar sus hojas de vida, recibir orientación ocupacional para mejorar su perfil y postularse directamente a las vacantes vigentes.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 3 de enero de 2026. Los interesados que no puedan desplazarse al punto físico tienen a su disposición los canales digitales oficiales:
Este esfuerzo institucional reafirma que, en la capital, el compromiso por el empleo digno no toma vacaciones, ofreciendo un alivio económico para cientos de familias bogotanas que buscan estabilidad en el año que comienza.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL