En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
ESPECIAL INOCENTES
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Ofertas de empleo en Bogotá en más de 30 cargos para iniciar 2026; comience el año con nuevo trabajo

Ofertas de empleo en Bogotá en más de 30 cargos para iniciar 2026; comience el año con nuevo trabajo

La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) anunció nuevas vacantes, las últimas del año, para quienes deseen iniciar el 2026 con trabajo formal. Estas son las indicaciones y todo lo que debe tener en cuenta para aplicar a ellas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Ofertas de empleo en Bogotá
Ofertas de empleo en Bogotá. -
Foto: SDD y Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad