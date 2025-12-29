Ofertas de empleo en Bogotá en más de 30 cargos para iniciar 2026; comience el año con nuevo trabajo

Mientras muchos sectores productivos entran en una pausa por las festividades de fin de año, Bogotá se resiste a detener su motor laboral. La Secretaría de Desarrollo Económico anunció que, a través de su oficina de intermediación, se encuentran disponibles múltiples vacantes en más de 30 perfiles diferentes, diseñadas para que los buscadores de empleo aseguren un contrato formal antes de que termine el 2025 o inicien el 2026 con pie derecho.

Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, destacó que esta iniciativa busca romper con la tendencia de baja contratación en diciembre. "Seguimos acercando la oferta a las localidades y facilitando que más personas encuentren opciones de trabajo, incluso en las últimas semanas del año", aseguró la funcionaria.



Perfiles para todos los niveles: desde operativos hasta profesionales

La oferta es diversa y abarca sectores críticos como la construcción, la salud, la gastronomía y la logística. Estos son algunos de los cargos que están buscando talento actualmente:



Salud y Estética: jefes y auxiliares de enfermería extramural, tecnólogos en radiología, auxiliares de odontología y esteticistas.

jefes y auxiliares de enfermería extramural, tecnólogos en radiología, auxiliares de odontología y esteticistas. Construcción e Infraestructura: ingenieros civiles, oficiales y ayudantes de obra, conductores del sector construcción, técnicos eléctricos, brigadistas y bandereros.

ingenieros civiles, oficiales y ayudantes de obra, conductores del sector construcción, técnicos eléctricos, brigadistas y bandereros. Gastronomía y Comercio: chefs, auxiliares de cocina, meseros, cajeros, auxiliares de bodega y operarios de empaque.

chefs, auxiliares de cocina, meseros, cajeros, auxiliares de bodega y operarios de empaque. Administrativo y Financiero: profesionales en contabilidad (niveles I y II), asesores de cartera y cobranza, coordinadores de operaciones y tramitadores de aduanas.

profesionales en contabilidad (niveles I y II), asesores de cartera y cobranza, coordinadores de operaciones y tramitadores de aduanas. Transporte y Logística: operadores de bus zonal, conductores con licencia C2, auxiliares de distribución y auxiliares mecánicos.

La Unidad Móvil de Empleo llega a Usme

Para facilitar el acceso de la ciudadanía, la estrategia "Bogotá Trabaja" no solo se limita a la virtualidad. La Unidad Móvil de Empleo estará presente en el sur de la capital para brindar asesoría personalizada.

Lugar: centro Comercial Altavista (Localidad de Usme).

centro Comercial Altavista (Localidad de Usme). Fechas de atención: 29 y 30 de diciembre de 2025; 2 y 3 de enero de 2026.

29 y 30 de diciembre de 2025; 2 y 3 de enero de 2026. Horarios: entre semana de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El sábado (3 de enero) se atenderá hasta el mediodía.

En este espacio, los ciudadanos podrán registrar o actualizar sus hojas de vida, recibir orientación ocupacional para mejorar su perfil y postularse directamente a las vacantes vigentes.



¿Cómo aplicar si no puede asistir a Usme?

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 3 de enero de 2026. Los interesados que no puedan desplazarse al punto físico tienen a su disposición los canales digitales oficiales:



Portal del Servicio Público de Empleo. Canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde se publican novedades en tiempo real. Redes Sociales: puede seguir las cuentas de la Secretaría de Desarrollo Económico en X (@DesarrolloBta), Instagram (@deseconomicobog) y TikTok para conocer más detalles sobre estas y futuras ofertas.

Este esfuerzo institucional reafirma que, en la capital, el compromiso por el empleo digno no toma vacaciones, ofreciendo un alivio económico para cientos de familias bogotanas que buscan estabilidad en el año que comienza.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL