Feminicida de la niña Michel Dayana habla desde la cárcel: indignante versión de su crimen

La desaparición de Michel Dayana Gonzálezconsternó a toda la ciudad de Cali. Las cámaras de seguridad registraron el momento cuando la menor salió de su casa para dirigirse hacia una tienda a comprar algunas golosinas el jueves 7 de diciembre a las 7:43 p.m. El barrio San Judas estaba en fiesta por el día de velitas, era una noche para disfrutar, pero la familia González tuvo la peor pesadilla de sus vidas.

Su padre, Genaro González, relató a El Rastroque su hija era una niña muy juiciosa, que él normalmente le dejaba dinero para que fuera por golosinas, pero que ella siempre volvía a la casa, según él, nunca se iba de la casa sin pedirle permiso. Por lo que, emprendió la búsqueda de su hija Michel Dayana con la ayuda de la Policía.

En primera instancia, las autoridades descartaron la idea de que ella se había ido con algún muchacho o amiga, pues los que la conocieron relataron que era una joven muy juiciosa y que no haría nada sin avisarle a su padre. Tras 12 horas de su desaparición, un trabajo que integró a la Patrulla Púrpura y a los equipos de Infancia, Adolescencia y Vigilancia comenzó su búsqueda exhaustiva en el barrio donde residía.

José Manuel López, patrullero y líder de la investigación, encontró las cámaras de seguridad donde pudieron rastrear los pasos de Michel Dayana la noche de los hechos. En el video se evidenció que ella llegó hasta un supermercado, a unas tres cuadras de su casa, a comprar no solo sus golosinas, sino un pedido de verduras que le había solicitado su padre.

Entre los locales, las casas, y el parque buscaron sin descanso a la joven, pero nadie mencionaba nada sobre su paradero. Incluso, las cámaras pudieron detectar una parte de su regreso, pero en un punto ya no había grabación. Un taller alertó a las autoridades quienes decidieron investigar e indagar el local. El dueño del lugar permitió la entrada sin ningún problema, de hecho, comentó a la Policía que la única persona que se quedó esa noche fue el vigilante Harold Andrey Echeverry, que llevaba 6 meses laborando en ese lugar.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que la menor de 15 años fue desmembrada y los restos fueron escondidos al interior de una caneca y una maleta dentro del taller. “Mi reacción fue llorar, sentí como algo así como si se me desprendiera todo por dentro y yo decía en mi mente ‘no puede ser mi hija’”, aseguró Genaro González, padre de la menor.

En la mañana del viernes 8 de diciembre, las autoridades llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo. El presunto responsable aún se encontraba en el lugar, sin embargo, minutos después se dio a la fuga en una moto del taller. Lo que indicó de inmediato su culpabilidad y fue un motivo de búsqueda por parte de la Policía. La Alcaldía de Cali ofreció hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura del sospechoso, identificado como Harold Andrey Echeverry, de 41 años.

Por medio del número de su celular, las autoridades determinaron que el hombre huyó a la ciudad de Villavicencio. Harold Andrey fue capturado el 11 de diciembre del mismo año, confesó el crimen y aceptó los cargos. Además, los agentes pudieron identificar que él ya tenía un reporte en 2019, por un abuso sexual a una menor de edad.

Echeverry fue trasladado, 15 días después, hasta la cárcel de Cómbita donde espero su condena. El 2 de febrero de 2024, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali lo condenó a 47 años de prisión por el delito de feminicidio agravado. Actualmente, paga su condena en la cárcel de Valledupar.

El Rastro pudo saber la versión de los hechos por parte del homicida y feminicida Harold Andrey Echeverry quien dijo: “Empezó una discusión y ya. Me dio con un atornillador y yo me defendí y le pegué en la cabeza y ella cayó. Quedo convulsionando fue horrible. Esa decisión creo yo que la tome por miedo, estaba desorientado, fue algo que en 5 minutos me cambió la vida”.

Cuando le preguntaron sobre qué les diría a los familiares de Michel Dayana contestó que: “No hay razón para hacer lo que yo hice, es algo que a mí me ha dolido. No tengo como pagarles el daño a ellos, no tengo como devolver una persona a la vida. Que me perdonen. Yo sé que no hay manera de perdonar a una persona así, yo mismo le desearía la muerte a una persona que me hiciera eso, pero no era algo que yo tuviera planeado. Si pudiera lo haría y quisiera ser yo el muerto”.