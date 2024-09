Una voz del más allá 'ayudó' a un hombre al que le dispararon y enterraron vivo en Huila

En marzo de 2014, Jorge Cangrejo fue secuestrado y brutalmente atacado por dos hombres en Santana, Huila. Los delincuentes le dispararon en la cabeza y lo enterraron, convencidos de que había muerto.El Rastro conoció el milagroso testimonio de este sobreviviente.

“Cuando yo le cuento esto a mis amigos y a la gente dicen que esto fue un milagro. Yo creo que muy poquita gente puede contar la historia que yo estoy contando”, reveló Jorge, quien recuerda que todo inició cuando descubrió que poco a poco se iban robando su ganado.

El día de los hechos, Gentil González, un vecino de la zona, llamó a Jorge asegurándole que había encontrado a uno de sus bovinos. Sin embargo, cuando Jorge acudió al lugar indicado, no encontró al animal.

“Él me dijo que bajara el río, que ahí pasaba el torete y que lo enlazara ahí. Entonces yo le dije ‘¿qué pasó? ¿dónde está?’ Y él me dijo que iba río abajo”, aseguró.

Impaciente por no saber dónde estaba el animal, caminó hasta un punto, pero no halló al bovino. Allí se encontró a dos hombres. “Volteé a mirar y dije ‘¿por qué hacen esto conmigo? Yo no estoy haciendo ningún mal aquí ni me estoy robando nada’”, mencionó.

Los hombres que lo detuvieron no eran desconocidos para Jorge. A pesar de la cercanía, ambos lo ataron y se fueron caminando por la orilla del río. Pero, ¿quién querría hacerle daño a este campesino?

En medio de la negativa de Jorge a seguir caminando, los secuestradores - José Nelson y Juan Gabriel - decidieron agredirlo físicamente para que continuara el trayecto. “Yo lo vi que sacó el revólver y dijo ‘vamos a matarlo’. Yo lo que hice fue quitarme el sombrero, santiguarme y me puse a invocar a la Virgen del Carmen porque yo dije ‘ya llegó la hora’”, afirmó la víctima.

¿Cómo logró salvarse?

Después del disparo, Jorge siguió escuchando a los secuestradores, quienes mencionaron que iban a enterrarlo. Él estaba asombrado de que la bala no había impactado en su cerebro y, por el contrario, había quedado con vida.

Jorge se vio en vuelto en un sin salida de una macabra actuación para que no descubrieran que estaba con vida. Se aguantó que lo arrastraran, que lo golpearan, pero él no podía quejarse en absoluto. Su vida estaba en juego.

Los hombres enterraron su cuerpo al lado del río, mientras tanto él respiraba con mucha dificultad. El agua del río comenzó a subir y se iba dificultando su salida, pues estaba atado y no podía moverse.

Como si fuese un milagro, Jorge relató que una voz del más allá le dijo ‘mueva la mano, ya se soltó’. Allí logró salir de ese temible lugar. Después fue atendido en un centro médico.

Jorge denunció a los tres hombres y las autoridades iniciaron una intensa investigación. Rastrearon los celulares de cada uno de los implicados y lograron dar con el paradero de Gentil González y José Nelson. Ambos fueron capturados por los delitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y secuestro simple agravado. Por otro lado, Juan Gabriel se fugó.

Vea el capítulo completo de El Rastro aquí: