A Otro Nivel tuvo en su primer capítulo hasta propuesta de matrimonio

La cuarta temporada de A Otro Nivel arrancó por todo lo alto en la noche del 18 de febrero. El primer capítulo del concurso de canto original de Caracol Televisión tuvo muchas emociones y sorpresas para televidentes y jurados con los primeros talentos en audicionar.



¿Cómo funciona ahora A Otro Nivel?

Para la primera convocatoria del concurso, según indicaron en el programa, se inscribieron miles de personas, de las cuales solo 160 pasarán por la famosa fase del ascensor. Una vez más artistas de todas partes del país se le medirán a la prueba del ascensor, una primera etapa de la competencia en la que para pasar a la competencia tienen que lograr hacer subir el ascensor.

Esto lo consiguen cantando y conquistando a los tres jurados con sus voces. En esta ocasión, para ingresar a la competencia los participantes solo necesitarán la aprobación de dos de los jurados, pero la aprobación de los tres les dará una oportunidad muy especial.

De los 160 solo hay 80 cupos para seguir en juego y solo 20 de ellos se convertirán en líderes, consiguiendo el apoyo de los tres jurados. Los líderes tienen una labor única y especial en esta temporada. En esta ocasión la competencia ya no se llevará a cabo con artistas individuales, sino por grupos de cuatro cantantes y los líderes escogerán a los tres que los acompañarán en este recorrido.



¿Quiénes son los jurados de A Otro Nivel?

El panel está liderado por el legendario Kike Santander, una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina. Como compositor y productor ganador de múltiples premios Grammy. Junto a él debuta el cantautor vallenato Felipe Peláez, quien llega para inyectar sensibilidad y conocimiento sobre el sentimiento popular y la interpretación emocional.



Completa la mesa el reconocido artista peruano Gian Marco, una de las contrataciones más internacionales del formato para este año. Gian Marco es conocido por su rigurosidad técnica y su capacidad multiinstrumentista, lo que lo convierte en el juez ideal para analizar la composición de las bandas y la originalidad de sus arreglos en vivo.



Propuesta de matrimonio en A Otro Nivel

En el primer capítulo sorprendió no solo el talento de los participantes, sino por la historia de vida de cada uno de ellos. Alana, la segunda en pasar por el ascensor, consiguió subir y lograr los tres 'sí' de los jurados, lo que inmediatamente la convirtió en líder, pero además de eso, al llegar con su familia la esperaba una gran sorpresa.



