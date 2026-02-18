¿Estrategia o cercanía real? Zambrano explicó su relación con Katiuska en el Desafío Siglo XXI

Para nadie es un secreto que Katiuska y Zambrano fueron dos de los competidores más polémicos de la temporada del Desafío Siglo XXI. Por eso, el campeón del Desafío 2025 se refirió recientemente a su relación con la exparticipante durante su paso por el espacio digital Lo Más Viral, donde habló sin filtros sobre los rumores, la estrategia y el vínculo que mantuvieron dentro y fuera del programa.



Antes de ingresar al reality, Zambrano y Katiuska habían salido por un tiempo, situación que generó expectativas entre los televidentes cuando coincidieron en competencia. Durante el programa, especialmente cuando compartieron equipo en Omega, varios seguidores notaron cierta química entre ambos. Sin embargo, esa cercanía siempre estuvo rodeada de tensiones propias del juego y de la rivalidad que protagonizaron en distintos momentos de la competencia.

En la entrevista, Zambrano sorprendió al asegurar que su acercamiento con Katiuska tuvo un componente estratégico dentro del reality. “Con Katiuska lo que pasó estrategia como te digo todo me llega y no es mentira, ella en la Ditu hablando con Juan que me pusieran el chaleco y yo ¿ah sí? vamos a ver quién es más estratégico y quién puede dominar a quién" explicó.

Luego agregó: "Ella dijo 'Zambrano dominarme a mí' al fin y al cabo terminé dominándola" expresó el deportista.



A lo largo del reality, Zambrano también fue relacionado con otras compañeras como Isa Grecia, Tina —con quien actualmente no mantiene una buena relación— y Miryan, con quien logró una gran cercanía al convertirse en dupla en varias pruebas, y ha alimentado especulaciones sobre un posible romance fuera del programa.



Uno de los momentos más comentados en el programa ocurrió cuando Katiuska aseguró en conversación con Gero que Zambrano había sido su “momento más humilde”, frase que generó múltiples interpretaciones entre los seguidores del reality. Frente a esto, el campeón respondió.

“Yo no entiendo, la verdad yo no entiendo qué ‘#$%’, yo estaba en el éxito del deporte en ese tiempo, gracias a Dios tengo mis casas, tengo mis carros, no me hace falta el plato de comida en mi mesa, vivo tranquilo, feliz con lo poquito que tengo, pero no oye cuando ella dijo eso… yo dije 'que ‘#$%’ más humilde esa palabra es fuerte', pero bueno ella sabrá por qué lo dijo, cada quien tiene derecho a hablar y decir lo que quiere” concluyó.

Por su parte, en un episodio anterior del mismo espacio digital, Katiuska también habló sobre Zambrano y aclaró que, pese a la cercanía que se vio en pantalla, “no pasó nada”. Explicó que su relación mejoró cuando dejaron de ser rivales directos y coincidieron en el mismo equipo, lo que les permitió cuidarse mutuamente dentro del juego. Asimismo, resaltó que el hecho de ser ambos costeños influyó para que la convivencia fuera más cercana y cordial.

La exparticipante señaló que, aunque el público interpretó su trato como algo romántico, en realidad se trataba de una relación de cariño y respeto construida en medio de la competencia. Reconoció que lo apreciaba y que cuando llegó a su equipo él se portó muy bien, pero insistió en que todo quedó en una amistad marcada por el contexto del reality.

