Tigresa del Oriente asegura ser la primera 'therian' de Perú

En redes sociales y medios internacionales la palabra 'therian' sigue tomando fuerza por diferentes motivos, ttanto como burla y contenido en las plataformas digitales como por análisis de expertos. El fenómeno de las personas que se sienten conectadas con animales está dando de qué hablar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio del revuelo causado, una estrella musical peruana se ha pronunciado al respecto, asegurando que fue la primera therian de su país. Se trata de la famosa Tigresa del Oriente.



¿La Tigresa del Oriente es therian?

"Lo admito mis tigrillos, yo fuí la primera therian", escribió la cantante peruana en una nueva publicación que hizo en su cuenta de Instagram. La artista, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, publicó un video en el que se expresa que ella fue de las primeras personas de esta comunidad.

"La primera therian de la historia es de Perú, mucho antes de que el mundo hablara de los therians, Perú ya había visto algo similar. Una mujer apareció en internet con estética felina, mirada salvaje y una identidad que desafiaba lo humano. Era La Tigresa del oriente, para muchos era solo un personaje, pero para otros fue el inicio de algo más", dicen en la grabación.



Publicidad

La Tigresa del Oriente tiene 80 años y, según los datos del video, habría sido la primera en mostrarse ante el mundo con una identidad salvaje y relacionada con un animal. "Tal vez sin saberlo ella no solo creó un personaje, creó un símbolo".

"Visionaria la tigresa"; "Siempre adelantada a su época. Grande Tigresa"; "La tigresa es la madre de los therian"; "El que no conoce a dios, a cualquier santo le reza"; "Tigresa estás aprovechando todas las tendencias"; "La reina therian", se lee en algunas de las reacciones al video de la cantante.



¿Qué es un therian?

En algunos países de América Latina la palabra therian ya es un debate importante y ocupa titulares de importantes noticias. Se trata de personas que aseguran sentirse identificadas con animales. Por este motivo, utilizan máscaras y accesorios que los caracterizan y adoptan algunos comportamientos asociados a los animales en lugares públicos.

Publicidad

Según explica la psicóloga y directora del Centro Terapéutico Integral en Argentina, Débora Pedace, "el comportamiento hace parte de la identidad de la persona que se denomina 'therians'". Originalmente, esta palabra hacía referencia a la capacidad espiritual o simbólica de transformarse en un animal. En la interpretación moderna, describe la experiencia interna de identificarse con un animal determinado, sin implicar una transformación física real.

Los jóvenes que se identifican con animales realizan en espacios públicos acciones como caminar a cuatro patas, reproducir sonidos característicos de su animal o participar en encuentros colectivos donde imitan movimientos de ciertas especies. Además, algunos defensores de esta tendencia argumentan que estas prácticas representan una forma legítima de autoexpresión y un camino para explorar la propia identidad.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL