Los famosos que pasaron por A Otro Nivel: no ganaron, pero están triunfando

A Otro Nivel regresa a las noches de los hogares colombianos con una nueva temporada descubriendo los mejores talentos musicales de Colombia. Este concurso, original de caracol Televisión, ha contado con la participación de varias figuras reconocidas de la industria musical que, aunque no se coronaron ganadores, destacaron con sus participaciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las tres temporadas de A Otro Nivel han contado con la participación de grandes talentos musicales del país. Es tanto el talento que, a pesar de que la competencia deja a un solo ganador, otros participantes son los que quedan en la memoria de los televidentes por su participación.



Alisson Joan, de La reina del flow 3, pasó por A Otro Nivel

Actualmente Alisson Joan causa muchas emociones a los seguidores de La Reina del Flow con su personaje Sky en la tercera temporada de la serie. Pocos recuerdan que la actriz ya había conquistado corazones a través de televisión, pero con su voz, participando en la segunda temporada de A Otro Nivel en 2017.

La vallecaucana destacó con su potente voz entre los participantes del concurso de canto teniendo apenas 22 años. En ese momento la joven logró subir los tres pisos del famoso ascensor de A Otro Nivel, conquistando a los jurados de ese momento: Kike Santander, Fonseca y Silvestre Dangond. A pesar de su destacado paso, no alcanzó a avanzar mucho en la competencia.



Publicidad

Jessi Uribe quedó en segundo lugar de A Otro Nivel

En 2017, durante la segunda temporada de A Otro Nivel, otro gran cantante que pasó por el escenario fue Jessi Uribe. A lo largo de la competencia el cantante de música popular destacó entre sus compañeros, lo que incluso lo llevó hasta la gran final.

Desafortunadamente para Uribe, en la final de ese año, no logró quedarse con el premio. Jessi Uribe quedó en segundo lugar de A Otro Nivel. A pesar de no haber ganado, en la actualidad el intérprete de 'Dulce Pecado' y 'La culpa', entre otras, es uno de los cantantes más reconocidos y exitosos del género en el país. Además, el famoso regresó a Caracol Televisión como jurado para una temporada de Yo Me Llamo.

Publicidad

Luis Alfonso renunció a A Otro Nivel

Luis Alfonso fue una de las grandes sorpresas de la tercera temporada de A Otro Nivel, la cual estuvo marcada por la llegada de la pandemia por el covid-19, lo que obligó a pausar las grabaciones y enviar a los cantantes a sus casas. El artista causó impacto desde su audición en Canta Conmigo, ese año los participantes audicionaban frente a 100 expertos musicales, a quienes debían convencer. Luis Alfonso fue el artista que logró obtener el apoyo de los 100 expertos.

Durante su participación, su voz fue aplaudida por los jurados Diego Torres, Paola Jara y Greeicy Rendón. Luis Alfonso avanzaba y se proyectaba como un posible ganador del reality; sin embargo, el cantante dio una gran sorpresa a los jurados y a sus compañeros cuando las grabaciones se retomaron con los protocolos de bioseguridad y él decidió renunciar a la competencia, señalando que por temas económicos debía seguir trabajando y no podía dedicarle tiempo al programa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL