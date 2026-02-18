¿Zambrano es santero? El campeón del Desafío Siglo XXI rompió el silencio tras el reality

El más reciente ganador del reality Desafío Siglo XXI, Zambrano, rompió el silencio durante un nuevo episodio de Lo Más Viral, espacio en el que decidió hablar sin filtros de los momentos más polémicos que marcaron su paso por la competencia y que siguieron generando debate incluso después de levantar el trofeo. Entre los temas que abordó, uno de los que más llamó la atención fue su postura frente a la religión y las acusaciones que circularon sobre supuestas prácticas espirituales dentro del juego.



Una de las mayores polémicas durante la emisión del reality ocurrió cuando el ahora campeón afirmó públicamente que su compañera Valkyria era “bruja”, comentario que generó reacciones inmediatas tanto dentro del programa como en redes sociales. Aquella declaración surgió en medio de tensiones entre ambos competidores y alimentó especulaciones sobre la influencia de creencias espirituales en la convivencia y en el desempeño deportivo.

Por eso, dentro del nuevo capítulo de Lo Más Viral, Zambrano habló sobre ese episodio y al ser cuestionado sobre su religión decidió referirse abiertamente al tema, aclarando su posición. “Soy santero orgullosamente, mi santería no tiene que ver nada con hacerle daño a nadie. La santería es para protección, para tu salud más nada eso no te hace rico ni pobre ni nada son cosas antepasadas que Dios lo puso en su pasado y ya. Creo en eso soy temeroso de Dios y creo en en Dios, en la Virgen, San Miguel Arcángel. Todas esas cosas son parte de mi religión”, aseguró el campeón, dejando claro que sus creencias hacen parte de su vida personal y no de una estrategia dentro de la competencia.

En ese mismo espacio, Zambrano respondió a quienes lo señalaron de usar su religión como una ventaja para ganar el programa. “Si fuera así ¿verdad no tuvieran el desafío utilizara mi religión para volverme millonario ¿qué hago yo aguantando golpes o mostrando la Colombia cómo es luchar y trabajar”, dijo, desestimando las especulaciones y calificando como “ignorantes” a quienes afirmaban que utilizaba la santería para perjudicar a sus rivales o favorecerse en las pruebas físicas.



Sin embargo, el debate sobre la brujería no solo se limitó a su enfrentamiento con Valkiria. En anteriores episodios de Lo Más Viral, la exparticipante Tina también se refirió a los conflictos que tuvo con él dentro del reality y lanzó una frase que avivó aún más la controversia: "Hubo un momento en el que él me dijo: ‘la brujería que está haciendo le está sirviendo’ y yo le dije: ‘el brujo es usted no yo’”.



Sobre Valkiria, Zambrano reiteró en la entrevista su postura frente a lo ocurrido en la convivencia. “El Valkyria tiene como un nudo de protección aquí (señalando su espalda) de bruja", dijo, además añadió: "yo hablé de ella ese nudo de protección es de bruja, si lo tienes por algo eres bruja ya sencillamente eso”, expresó.

La conversación sobre la santería, según explicó el campeón, se dio por una mezcla de rumores, comentarios entre participantes y percepciones personales durante la convivencia. Aseguró que varios competidores lo tildaron de “malo” o “brujo”, ignorando momentos en los que, según él, ayudó a sus compañeros dentro del programa.

En cuanto a Valkiria, la deportista también respondió en su momento a través de sus historias de Instagram, donde escribió: “La ignorancia es atrevida, si ser bruja es no dejarse humillar, no dejar que te pasen por encima y no dejar que las injusticias y que el machismo siga triunfando en esta sociedad... Entonces que BRUJOTAAA! Ojalá hubieran más!!!”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co