Zambrano, del Desafío Siglo XXI, habla sobre Tina: "No hacía nada y no quería el chaleco"

Tras la final del Desafío Siglo XXI la rivalidad entre dos exdesafiantes ha causado revuelo en las redes sociales. Se trata de Tina y Zambrano, este último el participante que colocó su nombre en la copa y se convirtió en el campeón.

En diálogo con el videopodcast Lo Más Viral, el reciente ganador del Desafío Siglo XXI reaccionó a algunas palabras de Tina sobre él y reveló, desde su punto de vida, cómo fue el desempeño de la exdesafiante en el juego.



Zambrano revela estrategia que usó con Tina

En medio de la entrevista, a Anthony Zambrano los periodistas le aseguraron que Tina fue una de las exdesafiantes que habló mal de él en el mismo espacio, junto a muchos otros exparticipantes. "No llegaron a la final y no hicieron nada".

Zambrano detalló sobre esas personas que lo han criticado que "están cortados con la misma tijera, son personas que no saben perder, son personas que lo tuvieron todo y no lo aprovecharon y ahora que no tienen nada quieren hablar de lo que no les incumbe".

Específicamente sobre Tina destacó que fue una persona que dentro dela competencia "no hacía nada, pero no quería que le pusieran el chaleco", recordando específicamente la vez que peleó en la casa Gamma y hasta acusó a Zambrano con Andrea Serna.



Además, también reveló que Tina fue una de las participantes que cayó en su estrategia sin darse cuenta. El campeón reveló que unir a Tina con Kevyn no fue una jugada sin sentido, pues terminó beneficiándolo a él de diferentes maneras: fortaleciendo a su equipo y debilitando a uno de los competidores más fuertes.



"Tina pensó que cuando estaba con Kevyn tenía todo, pero no, ella fue el talón de Aquiles de Kevyn, por eso hicimos esa estrategia, porque yo sabía que ella iba a sacar a Kevyn. Yo siempre lo hice por estrategia", señaló. "Mi estrategia fue analizar, el atletismo es de analizar a los competidores, yo analizaba todo ... y cuando tenía la oportunidad, aprovechaba".



¿Zambrano es santero?

De la misma forma, respondió a las palabras de la melliza que señaló que Zambrano no era una persona que representara a los colombianos. "Yo represento a miles de millones de colombianos, enseñándole a la juventud que aunque tengas dificultades, te envidien y te quieran ver mal, puedes salir de ese hueco y callarles la boca. Hay que pegarles con guante blanco".

Finalmente, el deportista también se refirió a las declaraciones de Tina diciendo que él es un brujo. "Soy santero, orgullosamente, mi santería no tiene nada que ver con hacerle daño a nadie, la santería es para protección para ti y salud, eso no te hace rico ni pobre, creo en eso, soy temeroso de Dios y creo en Dios, en la virgen".

