Juanes anuncia su gira mundial con gran cierre en Bogotá: fecha y precios del concierto

Juanes tiene emocionados a sus seguidores a nivel mundial con sus más recientes anuncios. Además de un nuevo álbum musical, el paisa ha confirmado que saldrá con una gira de conciertos con paradas en diferentes partes del mundo. El 'Juanes World Tour 2026' contará con más de 50 fechas a nivel global.

Tras más de 20 años de trayectoria musical, Juan Esteban Aristizábal ha representado a nivel internacional el talento de los colombianos, convirtiéndose en uno de los íconos musicales del país. Es por eso que este tour mundial anunciado por el cantante genera gran expectativa entre sus fanáticos.



Fechas del Juanes World Tour 2026

El 2026 empezó recargado para Juanes, quien ya encabezó importantes festivales musicales en Puerto Rico y Barranquilla. Tras sus presentaciones, interpretando sus más grandes éxitos, el paisa ha anunciado que seguirá dando presentaciones en importantes festivales como Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo), pero que además estará llegando a muchos otros escenarios internacionales.



Febrero 25 - Viña del Mar - Chile

Marzo 1 - Madrid - España

Marzo 11 - Guadalajara - México

Marzo 12 - Monterrey - México

Marzo 14 - CDMX - México

Marzo 15 - San Luis - México

Marzo 21 - San José - Costa Rica

Mayo 2 - El Paso - Estados Unidos

Julio 10 - Casablanca - Marruecos

Julio 12 - Bruselas - Bélgica

Julio 13 - Tilburgo - Países Bajos

Julio 15 - Veszprém - Hungría

Julio 16 - Berlín - Alemania

Julio 18 - Pori - Finlandia

Julio 20 - Londres - Reino Unido

Julio 21 - París - Francia

Julio 24 - A Coruña - España

Julio 26 - Porto - Portugal

Septiembre 3 - Orlando - Estados Unidos

Septiembre 4 - Miami - Estados Unidos

Septiembre 6 - Jacksonville - Estados Unidos

Septiembre 9 - Atlanta - Estados Unidos

Septiembre 10 - Charlotte - Estados Unidos

Septiembre 12 - Nashville - Estados Unidos

Septiembre 13 - Columbus - Estados Unidos

Septiembre 15 - Cleveland - Estados Unidos

Septiembre 16 - Indianapolis - Estados Unidos

Septiembre 18 - Newark - Estados Unidos

Septiembre 19 - Toronto - Canadá

Septiembre 22 - Montreal - Canadá

Septiembre 23 - Boston - Estados Unidos

Septiembre 26 - Chicago - Estados Unidos

Septiembre 27 - Omaha - Estados Unidos

Septiembre 29 - Wichita - Estados Unidos

Septiembre 30 - Dallas - Estados Unidos

Octubre 2 - San Antonio - Estados Unidos

Octubre 3 - McAllen - Estados Unidos

Octubre 4 - Houston - Estados Unidos

Octubre 9 - Salt Lake City - Estados Unidos

Octubre 10 - Las Vegas - Estados Unidos

Octubre 11 - Fresno - Estados Unidos

Octubre 14 - San Jose - Estados Unidos

Octubre 15 - Wheatland - Estados Unidos

Octubre 16 - Los Ángeles - Estados Unidos

Octubre 20 - Highland - Estados Unidos

Octubre 22 - San Diego - Estados Unidos

Noviembre 20 - Bogotá - Colombia

Fechas y precios para concierto de Juanes en Bogotá

Juanes llegará con su gira mundial a Bogotá el 20 de noviembre y, según las fechas anunciadas por el cantante colombiano, este concierto en el Movistar Arena será el gran cierre de su gira. El recinto habilitará todas sus localidades para este evento.

Desde el viernes 20 de febrero a las 9:00 a. m. hasta el domingo 22 de febrero a las 8:59 a. m. se habilitará la preventa de entradas para clientes Movistar Total. Por otro lado, la preventa para clientes del Banco Davivienda iniciará el lunes 23 de febrero a las 9:00 a. m. e irá hasta el miércoles 25 de febrero a las 8:59 a. m.



La venta de boletería para el público general con todos los medios de pago miércoles 25 de febrero a las 9:00 a. m. hasta agotar existencias. Los precios de las entradas van desde los 172.200 hasta los 529.200 pesos colombianos.



Juanes prepara nuevo álbum

El anuncio de la gira se suma a la llegada de ‘JuanesTeban’, el nuevo álbum del paisa, el cual está previsto para lanzarse el próximo 6 de marzo. Sobre este disco se ha revelado que es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad, en el que el cantante explora la luz y la oscuridad, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal; mostrándolas a través de letras sinceras que representan al mismo Juanes.



"He regresado finalmente a un lugar de luz y alegría. Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad. Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”, dijo Juanes sobre este nuevo disco.

