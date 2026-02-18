Juanes anuncia su gira mundial con gran cierre en Bogotá: fecha y precios del concierto

Juanes tiene emocionados a sus seguidores a nivel mundial con sus más recientes anuncios. Además de un nuevo álbum musical, el paisa ha confirmado que saldrá con una gira de conciertos con paradas en diferentes partes del mundo. El 'Juanes World Tour 2026' contará con más de 50 fechas a nivel global.
Tras más de 20 años de trayectoria musical, Juan Esteban Aristizábal ha representado a nivel internacional el talento de los colombianos, convirtiéndose en uno de los íconos musicales del país. Es por eso que este tour mundial anunciado por el cantante genera gran expectativa entre sus fanáticos.
Fechas del Juanes World Tour 2026
El 2026 empezó recargado para Juanes, quien ya encabezó importantes festivales musicales en Puerto Rico y Barranquilla. Tras sus presentaciones, interpretando sus más grandes éxitos, el paisa ha anunciado que seguirá dando presentaciones en importantes festivales como Viña del Mar (25 de febrero) y Vive Latino (14 de marzo), pero que además estará llegando a muchos otros escenarios internacionales.
- Febrero 25 - Viña del Mar - Chile
- Marzo 1 - Madrid - España
- Marzo 11 - Guadalajara - México
- Marzo 12 - Monterrey - México
- Marzo 14 - CDMX - México
- Marzo 15 - San Luis - México
- Marzo 21 - San José - Costa Rica
- Mayo 2 - El Paso - Estados Unidos
- Julio 10 - Casablanca - Marruecos
- Julio 12 - Bruselas - Bélgica
- Julio 13 - Tilburgo - Países Bajos
- Julio 15 - Veszprém - Hungría
- Julio 16 - Berlín - Alemania
- Julio 18 - Pori - Finlandia
- Julio 20 - Londres - Reino Unido
- Julio 21 - París - Francia
- Julio 24 - A Coruña - España
- Julio 26 - Porto - Portugal
- Septiembre 3 - Orlando - Estados Unidos
- Septiembre 4 - Miami - Estados Unidos
- Septiembre 6 - Jacksonville - Estados Unidos
- Septiembre 9 - Atlanta - Estados Unidos
- Septiembre 10 - Charlotte - Estados Unidos
- Septiembre 12 - Nashville - Estados Unidos
- Septiembre 13 - Columbus - Estados Unidos
- Septiembre 15 - Cleveland - Estados Unidos
- Septiembre 16 - Indianapolis - Estados Unidos
- Septiembre 18 - Newark - Estados Unidos
- Septiembre 19 - Toronto - Canadá
- Septiembre 22 - Montreal - Canadá
- Septiembre 23 - Boston - Estados Unidos
- Septiembre 26 - Chicago - Estados Unidos
- Septiembre 27 - Omaha - Estados Unidos
- Septiembre 29 - Wichita - Estados Unidos
- Septiembre 30 - Dallas - Estados Unidos
- Octubre 2 - San Antonio - Estados Unidos
- Octubre 3 - McAllen - Estados Unidos
- Octubre 4 - Houston - Estados Unidos
- Octubre 9 - Salt Lake City - Estados Unidos
- Octubre 10 - Las Vegas - Estados Unidos
- Octubre 11 - Fresno - Estados Unidos
- Octubre 14 - San Jose - Estados Unidos
- Octubre 15 - Wheatland - Estados Unidos
- Octubre 16 - Los Ángeles - Estados Unidos
- Octubre 20 - Highland - Estados Unidos
- Octubre 22 - San Diego - Estados Unidos
- Noviembre 20 - Bogotá - Colombia
Fechas y precios para concierto de Juanes en Bogotá
Juanes llegará con su gira mundial a Bogotá el 20 de noviembre y, según las fechas anunciadas por el cantante colombiano, este concierto en el Movistar Arena será el gran cierre de su gira. El recinto habilitará todas sus localidades para este evento.
Desde el viernes 20 de febrero a las 9:00 a. m. hasta el domingo 22 de febrero a las 8:59 a. m. se habilitará la preventa de entradas para clientes Movistar Total. Por otro lado, la preventa para clientes del Banco Davivienda iniciará el lunes 23 de febrero a las 9:00 a. m. e irá hasta el miércoles 25 de febrero a las 8:59 a. m.
La venta de boletería para el público general con todos los medios de pago miércoles 25 de febrero a las 9:00 a. m. hasta agotar existencias. Los precios de las entradas van desde los 172.200 hasta los 529.200 pesos colombianos.
Juanes prepara nuevo álbum
El anuncio de la gira se suma a la llegada de ‘JuanesTeban’, el nuevo álbum del paisa, el cual está previsto para lanzarse el próximo 6 de marzo. Sobre este disco se ha revelado que es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad, en el que el cantante explora la luz y la oscuridad, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal; mostrándolas a través de letras sinceras que representan al mismo Juanes.
"He regresado finalmente a un lugar de luz y alegría. Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad. Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”, dijo Juanes sobre este nuevo disco.
Publicidad
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL