Abuchearon a Piqué y Clara Chía en un restaurante y tuvieron que salir escoltados: el video es viral

Gerard Piqué y Clara Chía definitivamente se convirtieron en una de las parejas más conocidas a nivel mundial, luego de que el exfutbolista se separara de Shakira y la prensa revelara la identidad de su nuevo amor, con quien aparentemente habría engañado a la colombiana. Desde entonces, las indirectas de la barranquillera en sus canciones y las redes sociales les han dado a los españoles una creciente ola de odio, aunque también les han surgido seguidores de su relación.

Aunque han pasado tres años desde lo ocurrido, ver a Piqué junto a Clara en las calles de España sigue causando revuelo y momentos incómodos para la pareja, especialmente para la joven que en ocasiones anteriores ha denunciado a la prensa por la manera en la que afecta su salud mental la exposición como persona pública sin querer serlo. El más reciente ocurrió cuando los españoles decidieron visitar un restaurante en la ciudad de León y no pasaron desapercibidos.

Video del momento en el que Piqué y Clara Chía salen escoltados de un restaurante

Luego de algunos rumores que apuntaban que la relación de Piqué y Clara había terminado, la pareja reapareció para desmentir todo aquello. El presidente de la 'Kings League' se encontraba en la ciudad española de León por temas laborales y, en esta ocasión, viajó acompañado de su querida novia. Después de cumplir con reuniones y citas el exfutbolista y la joven decidieron pasar un momento agradables en un restaurante bar de la ciudad.

A pesar de que los españoles intentaron pasar desapercibidos, pues él llevaba un gran buzo café y una gorra con la que se cubrió la cabeza y ella gafas oscuras, fueron reconocidos por varias personas que empezaron a decirles cosas y a grabarlos, llamando la atención de muchos más. Al sentirse incómodos con la situación y los comentarios, la pareja decidió abandonar el lugar, pero no contaban con que su presencia había causado tanto revuelo que en la calle, frente al establecimiento, también habían decenas de personas apuntando con sus celulares para grabarlos.

El descontrol que causó en las personas ver a Piqué y Clara Chía en este lugar hizo necesaria la presencia de la policía para escoltar a la pareja a la salida del lugar. Como se puede ver en las imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, el exfutbolista y la joven salieron de la mano, mientras varios uniformados los rodeaban y los dirigían hacia otro lugar. En medio de todo, las personas intentaban grabar a la pareja y obtener la mejor imagen.

Entre los presentes se escuchaba de todo, había quienes llamaban a los famosos por sus nombres, otros que les silbaban, los abucheaban y los insultaban. En redes algunos señalan que quienes los trataban mal eran fanáticos de Shakira o seguidores del Real Madrid. Sin embargo, no todo era negativo, pues también habían personas que querían pedirles fotos a la pareja, autógrafos o hasta los aplaudían y les manifestaban su apoyo. Los usuarios de internet se mostraron divididos: mientras algunos consideran que los abucheos son una muestra del rechazo popular hacia la pareja, otros los calificaron de “innecesarios” y “poco respetuosos”, recordando que ambos tienen derecho a continuar con sus vidas privadas sin acoso público.

El video en redes sociales, además de generar debate entre los internautas sobre si la pareja merece los abucheos o no, también causó indignación en algunos españoles que no consideran que la situación ameritara que la policía interviniera para cuidar a los famosos. "La policía no está para hacer de escoltas de nadie. Que se busquen unos escoltas privados", "No sabía que la población de España le pagaba seguridad privada a los famosos", "No pagamos a la policía para que escolte a un famosillo", "¿y por qué lo escolta la policía?", se lee en algunas de las reacciones de los usuarios.

