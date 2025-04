¿Se acabó el amor? Gerard Piqué y Clara Chía habrían finalizado su relación

Hay revuelo internacional. Medios internacionales han asegurado que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ha terminado, luego de casi tres años juntos. La pareja de españoles fue protagonista de los titulares a nivel mundial cuando se confirmó que la separación de Piqué y Shakira tenía como implicada a una tercera, que ahora se convertía oficialmente en la novia del exfutbolista. Ahora vuelven a ser noticia por su supuesta separación.

¿Gerard Piqué y Clara Chía terminaron?

Eso es lo que confirmó en exclusiva la periodista española Adriana Dorronsoro, en el programa de farándula Vamos a ver, de Telecinco. "La pareja que llevaba casi tres años junta y que ha roto es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía ", dijo la comunicadora luego de que en el programa anunciara que tenía información sobre una de las parejas más famosas de la farándula internacional.

La periodista detalló que, aunque no había logrado obtener mucha información sobre los motivos de la ruptura, sus fuentes le mencionaron a terceras personas que estarían relacionadas. "Me confirman que han roto. Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro", agregó. Rápidamente, la información dada por la comunicadora se regó en internet y en medios de todo el mundo.

Gerard Piqué lucía un traje de color azul, mientras que Clara Chía llevaba un vestido sencillo en color dorado. Europa Press Entertainment - Getty Images

¿Estaban pasando por una crisis de pareja?

En el mismo espacio televisivo se reveló que, aparentemente, la ruptura de la pareja llega después de que atravesaran una crisis. El colaborador Pepe del Real indicó que las cosas no marchaban bien entre Piqué y Clara Chía por las diferencias que tenían sobre la decisión de tener hijos. "No me sorprende porque sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo".

Además, también recordaron que, a lo largo de estos tres años de relación entre los españoles, también se ha conocido que la familia de Clara Chía no acepta su relación con Gerard Piqué . Desde un principio, según esos reportes, la familia de la joven estudiante universitaria se mostraron en contra de la cercanía de la mujer con el exfutbolista, mucho más desaprobaron su romance por la ola de odio que generó en las redes sociales contra ella.

La noticia también se hace tendencia porque llega justo después de que levantara una polémica porque a Gerard Piqué lo vieron con una mujer desconocida en un restaurante de Miami . Aunque se confirmó que en ese momento el exfutbolista no estaba solo con la mujer y no se trataba de una salida romántica, sí causó un gran revuelo.

Desmienten ruptura entre Piqué y Clara Chía

Luego de todo el revuelo que causó la información dada en el programa de televisión, otras versionas han salido a la luz desmintiendo que la pareja haya finalizado su romance. Uno de los primeros en negar esta situación fue Jordi Martin, el famoso reportero reconocido por revelar la identidad de la nueva novia de Piqué y, más recientemente, por enfrentar a los enamorados ante las autoridades.

"Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptura", aseguró el reportero en sus redes sociales, aunque recalcó que sí están pasando por una crisis debido a los constantes viajes del exfutbolista para ver a sus hijos en Estados Unidos.

De la misma forma, otros medios internacionales han señalado que, tras hablar con fuentes cercanas a Piqué, se ha desmentido que haya terminado su relación. Incluso, una de estas fuentes indicó a Vanitatis que el famoso "está indignado" por la noticia falsa que se ha dado a conocer. Además, que la molestia de Piqué tendría que ver con su intención de proteger a Clara Chía , quien desde un inicio ha querido permanecer alejada de los medios y ha señalado que la persecución de la prensa afecta su salud mental.

