Actor de 'Misión imposible' murió tras ser compensado económicamente por accidente en el rodaje

Hollywood está conmocionado ante la muerte del actor y doble de acción Mark Joseph Connolly, pero no ha sido la noticia de su fallecimiento lo que ha causado todo un revuelo en el mundo de las estrellas, sino descubrir que durante varios años estuvo en un pleito legal por un accidente que sufrió en el rodaje de 'Misión Imposible 2' y que ganó horas antes de morir. El tema se mantuvo en secreto durante todo este tiempo, hasta que finalmente el tribunal falló a favor de Connolly.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

¿Cuándo y cómo ocurrieron los hechos?

Mark Joseph Connolly fue un experimentado doble de riesgo que participó en el rodaje de 'Misión Imposible 2' (2000), una de las cintas más exitosas de la franquicia protagonizada por Tom Cruise. Durante una escena filmada en Sídney, Australia, en 1999, Connolly fue gravemente herido cuando una motocicleta, que debía saltar sobre él, lo impactó directamente. El accidente le causó fracturas y lesiones permanentes, incluyendo una clavícula rota y daño crónico en su brazo derecho, lo que lo obligó a retirarse de su carrera como especialista en escenas peligrosas.

El incidente ocurrió bajo la dirección de Billy Burton, encargado de la segunda unidad de la película. Según alegó en su momento el doble de riesgo, la escena no fue ensayada previamente y no recibió una señal clara para apartarse, lo que resultó en el accidente. Connolly decidió demandar a Burton por negligencia y, tras ocho años de un litigio que no causó gran revuelo mediático, en 2007, un juez del Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur falló a su favor, otorgándole una indemnización de 1.018.253 dólares.

¡Misión imposible! Aplazan nuevamente las cintas de Tom Cruise AFP

Publicidad

El fallo fue a favor del doble de riesgo luego de que el tribunal determinara que, a lo largo de la grabación, Burton habría priorizado completar la jornada de rodaje sin ensayar adecuadamente la escena en cuestión, una decisión que puso en riesgo la seguridad del equipo técnico y artístico y que terminó en la tragedia de Connolly.

Desafortunadamente, el falló da favor de Connolly llegó muy tarde. Además de los problemas de salud que le causó el incidente durante la grabación de 'Misión Imposible 2', el doble de riesgo durante esos ocho años también fue diagnosticado con cáncer de páncreas y, para el momento de la buena noticia de su caso, se encontraba en la fase terminal de la enfermedad. De hecho, no pudo reaccionar al fallo del tribunal ni disfrutar del dinero conseguido porque murió horas después del fallo. Su abogado comentó que, aunque estaba demasiado enfermo para reaccionar, se sintió aliviado al conocer el resultado del juicio, según citó el New Zealand Herald en 2007.

Publicidad

¿Por qué el caso toma relevancia ahora?

Aunque el caso de Mark Connolly no fue precisamente un secreto, lo cierto es que su accidente, la demanda y su muerte no tuvo un gran cubrimiento mediático en su momento, lo que hizo que casi pasara desapercibido. La reciente atención al caso en 2025 se debe a varios factores. El estreno de 'Misión Imposible: Sentencia Final 2' ha llevado a los medios y al público a rememorar incidentes pasados relacionados con la franquicia, destacando la trágica historia de Connolly como un recordatorio de los riesgos que enfrentan los dobles de acción en la industria cinematográfica.

Además, porque la actriz Hayley Atwell filmó una escena de acción en 'Misión Imposible 8' estando embarazada de casi nueve meses. Sus declaraciones han generado debates sobre las condiciones de seguridad en los rodajes actuales, lo que puso de nuevo el nombre del doble de riesgo en la prensa. El caso Connolly ha resaltado la importancia de la seguridad en los rodajes de películas de acción. Desde entonces, las producciones de la saga 'Misión Imposible' han implementado medidas más estrictas para garantizar la seguridad de su equipo, incluyendo ensayos obligatorios de las escenas de riesgo, incluso bajo presiones de tiempo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL