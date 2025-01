La actriz mexicana Cynthia Klitbo, reconocida por su participación en decenas de telenovelas, pasó una complicada racha económica después de ser víctima de una estafa por medio de la cual le desocuparon una de sus cuentas bancarias.

De acuerdo con La Red, el suplicio de Cynthia Klitbo empezó en octubre de 2024, cuando por medio de una llamada suministró información delicada relacionada con sus datos personales y bancarios.

"Me agarraron en un momento donde yo estaba ocupada con mi hija... te asustan"; expresó la actriz, la cual fue timada bajo la premisa de que el banco se comunicó con ella para avisarle de un hackeo a su cuenta.

Al darse cuenta de que su cuenta no tenía fondos, viajó a Estados Unidos para intentar resolver con su banco cómo podría recuperar el dinero robado. Afirmó que los ejecutivos de la entidad estaban sorprendidos porque los criminales tenían toda su información, por lo cual la actriz cree que incluso el involucrado puede ser uno de los empleados.

Las investigaciones han develado que la plata que le sacaron de su cuenta acabó en la cuenta de una persona identificada como John Johnson. Sin embargo, le explicaron que hay redes delictivas de la India que se dedican a estafar a las personas bajo esta modalidad.

Al ver que no recibió respuesta efectiva por parte de la entidad bancaria, decidió hacer público su caso, el cual se viralizó por el rumor de que había comenzado a trabajar en aplicaciones de transporte para poder sobrevivir.

"No llegamos a manejar Uber, pero el trabajo honrado es el trabajo honrado", comentó Cynthia Klitbo.

Le ofrecieron dinero por sexo

La belleza de Cynthia Klitbo ha sido uno de los puntos más llamativos de su carrera, especialmente porque a sus 58 años sigue viéndose jovial y radiante. Muchos la reconocen por sus actuaciones en producciones como 'Teresa', 'La Dueña', 'Atrévete a Soñar' y 'Secretos de Villanas'.

Al hacer pública su situación, muchos de sus amigos y conocidos se acercaron para ofrecerle ayuda, además de oportunidades laborales. En medio de los buenos gestos también llegaron algunos que le ofrecieron dinero a cambio de favores sexuales.

"No me lo esperaba... sí, me ofendí, porque tú no puedes esperar a una persona que está pasando por un momento difícil para pedirle algo así", detalló.

