Marcela Benjumea alertó sobre estafa de la que por poco es víctima: “Se aprovechan”

La reconocida actriz bogotana Marcela Benjumea denunció a través de sus redes sociales una modalidad de estafa de la que por poco se convierte en víctima. La artista afirmó que se salvó gracias a un video que había visto y en el que advertían de ese fraude.

“A uno le dicen que no le pasó la tarjeta para pagar las suscripción a Netflix y le dan un link en el mensaje y uno se mete y le roban un poco de plata. Me pasó lo mismo, me llegó el mensaje y, como yo había visto ese video, llamé al banco y dije ‘¿cómo así? ¿qué está pasando’. Y me dijeron ‘aquí no está pasando nada’”, relató en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Aseguró que, tres horas después, intentaron hacer una compra carísima de cosas que ella ni compra y que era un sitio muy lejano al lugar donde ella estaba.

“Me pasaron cuatro veces la tarjeta y entonces llamé otra vez al banco. ‘Mirá, ¿qué me está pasando? Están comprando unas cosas lejos de donde yo estoy, yo tengo la tarjeta en la mano’”, indicó.

Luego, agregó que, mientras estaban hablando con el banco, inmediatamente llega algo supuestamente de la entidad diciendo que “usted está teniendo unos movimientos inusuales, bloquee su tarjeta en este número de teléfono y con la opción 1, 2 y 3”.

“Yo, como estaba hablando con la chica, (le pregunto) ¿ustedes están enviando este mensaje? Y me dice ‘no, tampoco’”, continuó.

La recomendación de Marcela Benjumea para evitar estafas

En ese sentido, Marcela Benjumea entregó una recomendación a sus seguidores y demás ciudadanos.

“No me pasó nada, pero fueron dos veces en un día. Entonces, pues está muy complicado. Yo no contesto nunca teléfonos desconocidos. Pero es que ahora no se puede contestar teléfonos ni abril mails ni mensajes de texto”, subrayó.

Finalmente, la artista, quien además es hija del emblemático actor Carlos Benjumea, mejor conocido como el Gordo Benjumea, espera que su video alertando esta estafa sirva para que “no lo tumben”.

“Yo estoy bien, yo salí avante”, concluyó la actriz Marcela Benjumea en el video.

Su video de Instagram lo acompañó con un mensaje en el que menciona lo agotador que es estar cuidándose de todo de manera constante, pero que es “mejor estar prevenido”.

“Asegurarse siempre antes de hacer link, contestar... etc. Se aprovechan de nuestro afán”, complementa la actriz en el escrito.

