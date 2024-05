Participante del Desafío XX crea contenido para adultos: "No me avergüenzo"

Con el paso de los capítulos del Desafío XX los participantes siguen revelando nuevos detalles sobre sus estilos de vida fuera de la competencia y a lo que se dedican. Paula Natalia Roncancio Rincón, más conocida como Natalia Rincón, confesó a sus compañeros que tiene una página de contenido para adultos.

>> Beba, participante expulsada del Desafío XX, recibe beca en Caracol Escuela

Natalia Rincón, de 25 años, decidió contar a sus compañeros de la casa Alpha que crea contenido exclusivo para adultos. Ante la sorpresa de los integrantes del equipo, la bogotana decidió revelar los motivos por los que se animó a realizar este tipo de fotos y videos y cómo se ha convertido en un referente para otras mujeres.

En sus redes sociales, donde tiene más de 240 mil seguidores, Rincón es reconocida por ser entrenadora virtual y bailarina de twerk, una disciplina de la que ha demostrado sus habilidades a lo largo de la competencia. Pero también invita a los interesados a suscribirse a su contenido como modelo de OnlyFans.

Publicidad

"No me avergüenzo", fue lo primero que la participante del Desafío le dijo a sus compañeros al hablar sobre esta faceta de su vida. En su caso personal, detalló que encontró en el twerk y la creación de contenido para adultos una herramienta para empoderar a otras mujeres.

>> Participantes del Desafío XX disfrutan noche romántica en el Cubo

Publicidad

"Quiero que otras mujeres se sientan seguras de su cuerpo", señaló la desafiante que, además, también ha sorprendido a sus compañeros al modelar con conjuntos de lencería que normalmente utiliza para crear ese tipo de contenido.

También señaló que ha sido blanco de críticas y malos comentarios por la manera en la que expone este trabajo en sus redes sociales, pero eso no la ha hecho desistir de su objetivo. "Soy consiente de las reacciones que se pueden despertar, unos me admiran, otros me juzgan, aún así yo no me avergüenzo de mis trabajos, al contrario, estoy dispuesta a explorar todos los campos y etapas que pueda".