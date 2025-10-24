Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe con sentido mensaje a dos años de su muerte: "Por siempre"

El 21 de octubre de 2023 marcó un día difícil para el mundo del entretenimiento colombiano. Ese sábado falleció Alejandra Villafañe, actriz, modelo y Miss Earth Colombia 2014, tras una intensa lucha contra el cáncer, a los 34 años. Dos años después, su pareja, Raúl Ocampo, volvió a recordarla públicamente con un sentido mensaje.

Alejandra Villafañe se sometió a una cirugía y a muchas sesiones de quimioterapia como parte de su tratamiento, pero lamentablemente la enfermedad le arrebató la vida. Su muerte causó conmoción y tristeza en el mundo del entretenimiento colombiano, donde se destacó por su belleza, talento y carisma.



Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe con sentido mensaje

"Feliz vida eterna, princesa. No sé si será hasta viejitos, pero sí sé que será por siempre", escribió Ocampo en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de la actriz. Con esas palabras, el actor reafirmó el lazo emocional que los unió, pese a la muerte, y expresó la manera en que ha intentado mantener vivo su recuerdo.

En el texto, Ocampo destacó las enseñanzas que Villafañe dejó durante su vida, especialmente su manera de entender el amor y la existencia. "Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor", añadió.



El mensaje cerró con una reflexión dirigida a quienes lo leyeron: "Y si tú, que me lees, llegaste hasta aquí: resignifica, resignifica las palabras, las personas, los recuerdos. Permítete reidentificarte, volver a ti con una mirada nueva y desde ahí seguir creando conexiones que realmente importen".

¿De qué murió Alejandra Villafañe?

Durante su enfermedad, Alejandra Villafañe fue abierta con sus seguidores sobre el proceso que enfrentaba. A través de sus redes sociales compartió mensajes sobre la importancia de la salud mental, el autocuidado y la esperanza. En una de sus publicaciones, explicó que los médicos le habían diagnosticado cáncer de seno y de ovario derecho, una combinación poco común y de pronóstico complejo.



"Un día me dijeron que tenía un milagro en el seno, un milagro en el otro y un milagro muy grande en el ovario derecho", expresó en su cuenta de Instagram. "Me pregunté… ¿Por qué los senos? ¿Por qué el ovario? ¿Por qué después de estar trabajando tan conscientemente en mí los dos últimos años? ¿Qué más tenía que aprender? Me pregunté repetitivamente", agregó.

Villafañe se sometió a cirugía y a múltiples ciclos de quimioterapia como parte de su tratamiento. Aunque mostró fortaleza y optimismo durante todo el proceso, la enfermedad avanzó rápidamente. Su muerte generó una ola de mensajes de despedida de colegas, amigos y fanáticos que la recordaron por su talento y sencillez. Tras su fallecimiento, Raúl Ocampo publicó una serie de fotografías junto a Alejandra en sus redes sociales. En una de ellas, ambos aparecen abrazados, con la cabeza rapada: "Quiero que sepas que… por siempre", escribió entonces.

A lo largo de estos dos años, Ocampo ha mantenido una presencia discreta en redes sociales, pero cada aniversario de la muerte de Villafañe se convierte en un espacio para recordarla y compartir mensajes de aprendizaje y gratitud.

El cáncer de mama es uno de los más comunes entre las mujeres, mientras que el de ovario, aunque menos frecuente, suele diagnosticarse en etapas avanzadas, lo que reduce las probabilidades de tratamiento exitoso. Los especialistas insisten en la necesidad de realizar controles médicos periódicos, especialmente cuando existen antecedentes familiares o síntomas persistentes.



¿Cómo recuerda Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe?

En una entrevista realizada a mediados de 2024, Raúl Ocampo mencionó que, tras la muerte de Alejandra Villafañe, acudió a terapia para seguir con su vida. "Entonces yo siento que ahorita como Raúl estoy viviendo una nueva vida dentro de esta vida y creo que todos vivimos muchas vidas dentro de esta vida", dijo.

"Yo le decía a mi psicólogo: 'siento que perdí al amor de mi vida'. Y él me decía: 'pero recuerda que has tenido muchos amores en esta vida, el de tu madre, el de tu hermana, el de Aleja. Ojalá en el futuro puedas seguir construyendo otros amores de la vida'", aseguró.

Poco después, Raúl Ocampo entregó un mensaje a sus seguidores: "Entonces, por favor, enamórense de ustedes, de los que están, de los que no, del momento que vivieron, resignifíquenlo y denle una mejor visión. Ese es un poco la enseñanza: no crean que porque se murió un amor de su vida, se murió el amor en su vida o que murió su vida para el amor".

