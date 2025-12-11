En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Fotos reales de Campo Elías Delgado y la masacre de Pozzetto, historia de serie Estado de Fuga 1986

Fotos reales de Campo Elías Delgado y la masacre de Pozzetto, historia de serie Estado de Fuga 1986

El estreno de Estado de Fuga 1986 en Netflix revivió las imágenes reales tomadas tras la masacre de Pozzetto, fotografías que documentan el crimen más impactante cometido por un solo hombre en Bogotá.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Estado de fuga 1986, la nueva serie de Netflix, reconstruye la masacre de Pozzetto
Estado de fuga 1986, la nueva serie de Netflix, reconstruye la masacre de Pozzetto
Fotos: Netflix

Publicidad

Publicidad

Publicidad