Fotos reales de Campo Elías Delgado y la masacre de Pozzetto, historia de serie Estado de Fuga 1986

El 4 de diciembre de 1986 quedó grabado en la historia de Bogotá como una de las noches más trágicas. Campo Elías Delgado protagonizó una masacre que comenzó en su apartamento y terminó en el restaurante italiano Pozzetto, dejando 29 víctimas. Hoy, las imágenes reales de aquel suceso vuelven a recordarse, debido a la serie Estado de Fuga 1986, recientemente estrenada en Netflix, al cumplirse 39 años del hecho.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las fotografías son impactantes: mesas volcadas, copas rotas y cuerpos tendidos en el suelo. Son registros captados en el lugar minutos después del ataque. Cada imagen es un testimonio del horror que se vivió en Pozzetto.

Así era Campo Elías Delgado, el perpetrador de la masacre

Campo Elías Delgado nació el 14 de mayo de 1934 en Chinácota, Norte de Santander. Tuvo un padre violento que se quitó la vida y vivió una relación conflictiva con su madre, Doña Rita. Años después, viajó a Estados Unidos, se enlistó en el Ejército y combatió en la guerra de Vietnam, una experiencia que lo dejó marcado para siempre.



En Bogotá vivía con su madre, dictaba clases de inglés y estudiaba Lenguas Modernas en la Universidad Javeriana. Se dice que entre sus lecturas favoritas estaban textos de Edgar Allan Poe y El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde.



Campo Elías Delgado - Archivo Noticias Caracol

Publicidad

La jornada que desató el horror: la masacre de Pozzetto

La tragedia comenzó el día anterior, cuando retiró de su cuenta los últimos $50.000 pesos. En su apartamento, golpeó y asesinó a su madre, dejando el cuerpo en la cocina. Al día siguiente, se dirigió al barrio La Alhambra, donde mató a Catalina, su joven estudiante de 15 años, y a su madre Nubia, tras amarrarlas y apuñalarlas. Al parecer también intentó tener algún tipo de interacción sexual. Luego volvió a su casa, cubrió el cadáver de Doña Rita con sábanas y papeles y le prendió fuego antes de salir con la excusa de llamar a los bomberos. Antes de llegar a Pozzetto, disparó contra varios vecinos en su edificio tras tocar a sus puertas y advertir del fuego que había provocado.

Imagen de cómo quedó la casa en la que vivía Campo Elías Delgado con su madre Foto: Noticias Caracol

Restaurante Pozzetto: el escenario de la cruel masacre

Cerca de las siete de la noche, Campo Elías llegó al restaurante Pozzetto, ubicado en Chapinero, más exactamente en la carrera Séptima con calle 61. Vestía de gris y llevaba un maletín. El mesero Eccehomo Rosas, quien lo conocía, relató años después en Los Informantes que esa noche bebió cerca de 10 tragos de vodka con jugo de naranja antes de sacar su revólver calibre 38.

Publicidad

Minutos antes del ataque, le dijo: “Yo estuve en Vietnam y allí no me mataron, ahora me voy a morir aquí”.

Cuando comenzó a disparar, el pánico se apoderó del lugar. La Policía llegó, acordonó la zona y entró disparando. Campo Elías murió, aunque nunca se confirmó si se suicidó o falleció en medio del intercambio de disparos. El saldo fue de 21 personas muertas en el restaurante.

Las imágenes tomadas en Pozzetto muestran la magnitud del horror: charcos de sangre, platos rotos y rostros congelados en el último instante. Son fotografías que, casi cuatro décadas después, toman relevancia como un recordatorio de este grave hecho violento.

Restaurante Pozzetto tras las masacre en 1986 Fotos: Noticias Caracol

El restaurante Pozzetto cerró definitivamente en 2022. La masacre se considera la peor cometida por un solo hombre en Colombia.



De la tragedia a la ficción en Netflix: Estado de Fuga 1986

La masacre de Pozzetto dejó 29 víctimas en total y se convirtió en un referente doloroso de la violencia urbana en el país. El caso inspiró la novela Satanás de Mario Mendoza, llevada al cine en 2007, convertida en novela gráfica en 2018 y ahora la historia llega al streaming.

Publicidad

El pasado 4 de diciembre, Netflix estrenó Estado de Fuga 1986, exactamente 39 años después de la masacre. La producción, protagonizada por Andrés Parra, reconocido por su papel en Escobar: El patrón del mal, no se centra en el asesino, sino en la mirada de un joven escritor, posiblemente inspirado en Mario Mendoza, quien además es productor ejecutivo de esta producción.

Afuera del Restaurante Pozzetto era un caos tras la masacre Foto: Noticias Caracol

La serie busca ir más allá de los hechos. Según Ana María Parra, escritora del proyecto: “La pregunta en la serie no es quién matará, porque ya lo sabemos, sino por qué lo hizo. Lo planteamos un paso más allá con León cuando se pregunta ‘¿yo lo vi venir?, ¿yo pude evitarlo?, ¿yo soy cómplice?’ y a medida que avanza la serie se develan otros traumas, otros secretos. La historia es como una cebolla que va revelando nuevas capas y se desarrolla como un thriller”, afirmó durante el lanzamiento de la serie.

Publicidad

El elenco incluye además a reconocidos actores colombianos como José Restrepo, Carolina Gómez, Jorge Enrique Abello, Paulina Díazgranados, Consuelo Luzardo, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Marcela Benjumea, César Mora, Mariana Mozo, Cristal Aparicio y Valentina Acosta.

Las imágenes reales de la masacre de Pozzetto son piezas de memoria histórica. Cada fotografía revive el horror y plantea preguntas sobre la violencia y la salud mental.