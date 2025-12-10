Los invitados que J Balvin tendría en concierto de Bogotá: uno no estuvo en Medellín

Fanáticos de J Balvin tienen grandes expectativas para el concierto del paisa en Bogotá el próximo 13 de diciembre, su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de que el cantante superara las de sus seguidores en Medellín. Uno de los detalles que más genera debate y rumores es la cantidad de invitados que tendrá en la capital.

'El niño de Medellín' cambió la dinámica de los conciertos al dar un espectáculo de casi siete horas seguidas en el Atanasio Girardot con 25 artistas musicales del género invitados.



¿Cómo fue el concierto de J Balvin en Medellín?

A Bogotá se espera que el J Balvin lleve un show con el mismo formato, ya que este escenario también será de 360° para que se pueda disfrutar desde cualquier parte del estadio y con invitados de lujo.

El espectáculo de Balvin cuenta con más de 70 bailarines estuvieron en tarima, de los cuales 56 son nacionales, seleccionados tras meses de ensayos para presentar un montaje impecable. Además, la producción técnica, el diseño del escenario y la creación de vestuario (en la que participaron más de 40 colombianos) fueron desarrollados principalmente por mano de obra local.



Según el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín y la secretaría de turismo, el evento dejó ingresos económicos de hasta 3.2 millones de dólares. El impacto se sintió mucho antes de que sonara la primera canción. La expectación nacional e internacional fue tal que la plataforma Kayak.com reportó un incremento del 75% en las búsquedas de vuelos hacia Medellín durante la semana previa al show.



Hoteles, restaurantes, bares y servicios de transporte alternativo reportaron altas ocupaciones y una demanda por encima del promedio habitual de un fin de semana, consolidando el concierto como uno de los eventos más impactantes del año para Medellín. A eso se sumó el apoyo a los emprendimientos locales con una feria instalada en los alrededores del Atanasio.



Listado de los artistas invitados por J Balvin a Medellín

Reykon

Nio García

Golpe a golpe

Rayo y Toby

Eladio

J Quiles

Lenny Tavares

Jory Boy

Kris r

Hugel

Lennox

Ryan Castro

Kapo

Dela Ghetto

Jowell y Randy

Tito El Bambino

Maluma

Farruko

Dj Snake

Chencho

50 Cent

Yandel

Feid

Daddy Yankee

Rumores de artistas invitados en Bogotá

Ante el despliegue de estrellas en Medellín, para el espectáculo en Bogotá los asistentes se preparan para algo similar y esperan que la lista de invitados sea similar o con múltiples sorpresas. A través de redes sociales, ya se habla de cinco posibles artistas con fuertes rumores de estar confirmados como invitados para el show en El Campín.

Según videos del creador de contenido musical Samuel, esos cinco posibles invitados son:



J Quiles Lenny Tavares Nicky Jam Reykon Ryan Castro

Así las cosas, cuatro de los posibles invitados de J Balvin a Bogotá serían repetidos del show en Medellín. La gran diferencia, según este rumor, sería la llegada de Nicky Jam a El Campín.

Para J Balvin este es un concierto muy importante en su carrera, no solo por la escala de gran producción que está manejando actualmente el paisa, sino también porque este es su primer gran concierto en solitario en El Campín. "Bogotá creyó en mí y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal. Esto es más que un concierto. Es un homenaje a una ciudad que me abrió las puertas desde el día uno. Nos vemos el 13 de diciembre en El Campín. Los amo", recordó el paisa en una publicación con la que anunció el show en Bogotá.

