ENTRETENIMIENTO  / Actriz falleció al ser atropellada mientras cruzaba una calle en Nueva York: esto se sabe

Actriz falleció al ser atropellada mientras cruzaba una calle en Nueva York: esto se sabe

La actriz Wenne Alton Davis falleció en días pasados tras ser atropellada por un vehículo mientras cruzaba una calle de Nueva York. La Policía de esa ciudad dio detalles del fatal accidente.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 11 de dic, 2025
Wenne Alton Davis tenía 60 años.
Pexels/Redes sociales

