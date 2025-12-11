Actriz falleció al ser atropellada mientras cruzaba una calle en Nueva York: esto se sabe

La actriz estadounidense Wenne Alton Davis falleció a los 60 años el pasado 8 de diciembre después de ser atropellada por un automóvil en la ciudad de Nueva York. La Policía de esa ciudad reveló los detalles del accidente que le quitó la vida a la intérprete. La mujer, aunque llevaba tiempo sin participar en una producción audiovisual, sorprendió al mundo de la televisión, ya que entre sus créditos se encuentran algunas de las series más populares de las últimas décadas.

De acuerdo con un reporte de la Policía de Nueva York, obtenido por la revista People, la actriz fue atropellada por un automóvil poco antes de las 9:00 p. m. del pasado lunes 8 de diciembre mientras cruzaba la calle. Un Cadillac XT6 negro, modelo 2023, conducido por un hombre de 61 años, giraba a la izquierda en la intersección de West 53rd Street y Broadway, en Midtown Manhattan, cuando chocó a Davis. quien sufrió graves heridas. Las autoridades y servicios de emergencia respondieron al llamado cuando ocurrió el accidente.



“Sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y corporal. El personal de emergencias médicas acudió y la trasladó a Mount Sinai West, donde fue declarada fallecida. El conductor del Cadillac XT6, modelo 2023, permaneció en el lugar y resultó ileso del choque. No hay arrestos por el momento, y la investigación continúa a cargo del Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD”, se lee en un comunicado de la Policía de Nueva York.



¿Quién era la actriz Wenne Alton Davis?

La actriz Wenne Alton Davis, nacida como Wendy Davis el 18 de octubre de 1965 en la ciudad de Durham, Carolina del Norte. Jamie Harris, agente de la actriz en Clear Talent Group, le dio detalles al periódico The New York Tims. Davis llegó a la gran manzana hace 30 años y se dedicó al monólogo cómico antes que a la actuación.



El agente reveló que trabajando como actriz Davis también se ganaba la vida en el área de seguridad del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. "Sentía un gran amor por Nueva York, por la actuación, por sus colegas en JFK y, sobre todo, por su familia y su círculo de amigos (que también era muy amplio)", dijo Harris al medio citado.

En 2022, la actriz fue elegida como carpintera en "Girls5eva" y apareció en dos episodios de la serie "Rescue Me" en 2009, además de otros papeles. En 2023, Davis apareció en la exitosa serie de Amazon Prime Video "The Marvelous Mrs. Maisel". Asimismo, la intérprete también apareció como conductora en la serie dramática "Blindspot" en 2019, y tuvo papeles en la serie "New Amsterdam" ese mismo año y en "The Normal Heart" en 2014.