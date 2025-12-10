Familia de Bruce Willis se estaría preparando para su "última Navidad"

La sombra de una de las enfermedades neurodegenerativas más duras se cierne sobre la temporada navideña de la familia Willis. Bruce Willis, la leyenda de Hollywood diagnosticada con demencia frontotemporal (DFT) en 2023, enfrenta un deterioro progresivo de sus capacidades cognitivas, una realidad que ha llevado a su círculo más íntimo a organizar unas celebraciones decembrinas cargadas de significado y nostalgia.

Mientras el actor continúa viviendo en una instalación de cuidado especial, segura y tranquila, atendido por cuidadores profesionales, su familia se prepara para lo que, según reportes de fuentes cercanas, podría ser su “última Navidad”.



¿Qué tiene planeado la familia de Bruce Willis para Navidad?

El plan familiar para estas fiestas se centra en la unión y en devolverle al actor el inmenso amor que siempre les prodigó. De acuerdo con reportes, Emma Heming Willis, su actual esposa, y Demi Moore, su exesposa, estarían al frente de la organización de una reunión navideña completa.

Este encuentro busca reunir a sus cinco hijas: Mabel (13) y Evelyn (11), fruto de su relación con Emma, y Rumer (37), Scout LaRue (34) y Tallulah Belle (31), de su primer matrimonio con Moore. Aunque en años recientes las reuniones conjuntas se habían dificultado por lo complejo de su cuadro de salud, la prioridad de este año es la presencia y la creación de nuevos recuerdos.



Un informante destacó que Willis “siempre fue el Papá Noel perfecto” y acostumbraba a “exagerar con los regalos”. Esta tradición marca la pauta para la celebración actual, en la que sus seres queridos desean compensar ese cariño desmedido. Emma Heming ha explicado que la celebración “se ve distinta” ahora debido a la enfermedad. El objetivo principal es lograr un ambiente tranquilo y estable, donde las rutinas conocidas se mantengan para reducir cualquier estímulo que pueda generarle confusión al actor.



¿Por qué está preocupada la familia de Bruce Willis?

El motor de estas preparaciones especiales es la preocupación por el continuo declive de la salud del actor. Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurodegenerativo que ataca los lóbulos frontales y temporales del cerebro, afectando el comportamiento y, crucialmente, la comunicación.



La DFT no tiene cura y, según ha revelado Emma Heming, la enfermedad “progresa y él empeora” día con día. Este avance es visto por su esposa como el padecimiento de una "enfermedad cruel". La mujer ha confirmado públicamente que el cerebro del actor “le está fallando” y que está “perdiendo el lenguaje”. Aunque la familia ha desarrollado una "manera distinta" y especial de comunicarse con él, la exmodelo admitió que ya no pueden tener una conversación con Bruce.

Los reportes sobre el estado de salud han sido alarmantes, mencionando que la condición de Willis se encuentra en un declive constante y que la familia no tiene certeza de “cuánto tiempo le queda”. Incluso, se ha reportado que su salud habría empeorado al punto de que “ya no habla ni camina”. Esta realidad es la que alimenta el temor de que la celebración de este año sea la última, un sentimiento compartido por la familia, que se siente "increíblemente afortunada de tener a Bruce todavía aquí para las fiestas".

Aunque el estado mental de Bruce Willis se encuentra deteriorado, Emma asegura que, a pesar de padecer la enfermedad cruel, el actor "está rodeado de amor y cuidados" y está "muy bien" hoy por hoy.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.