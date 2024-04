Alina Lozano asegura estar embarazada de Jim Velásquez: "Se nos hizo el milagrito"

Por medio de sus redes sociales, la actriz Alina Lozano, de 55 años, y su esposo Jim Velásquez, de 24, anunciaron que serán padres. La pareja, pese a las críticas, se mostró eufórica ante la noticia, la cual confirmaron mostrando una prueba de embarazo positiva.



“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas. Curiosamente, yo que tengo siempre tantas ganas de comer, no estoy con el apetito, que me pasó eso en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, comentó Alina Lozano.

Tras ver el positivo, la pareja no pudo evitar las lágrimas de felicidad, pues ya habían decidido que dejarían de intentar concebir debido a que dicho proceso era un "carrusel emocional".

En diversas ocasiones la pareja había manifestado su deseo de ser padres, por lo cual pensaban hacer "un tratamiento para que Alina pueda tenerlo, gestarlo y que sea biológicamente posible".

Esta decisión causó revuelo entre muchos de sus seguidores, especialmente por la edad de Alina Lozano y los riesgos que podría representar este embarazo para ella y su bebé.

"No jueguen con la vida, claramente Alina ya no está en edad de ser madre, una cosa es jugar, pero esa no se la cree nadie", comentó una de sus seguidoras en redes sociales.

Entretanto, la actriz reveló a sus seguidores que los exámenes preliminares habían salido bien y que poseía buenos hábitos en su estilo de vida, por lo cual ahora se preparará para mantener un embarazo saludable.

"Para esto eso es clavo, porque acá está mi cuerpo respaldándome", destacó.

En 2005, Alina Lozano se convirtió en madre de Samuel Lozano Bordon, su primogénito, fruto de su anterior relación con el también actor cubano Mijail Mulkay.