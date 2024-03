Alina Lozano revela qué es lo más difícil de ser la esposa de Jim Velásquez

La relación amorosa entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha sido toda una revolución en las redes sociales, donde los internautas se dividen entre las risas y el odio por su contenido. La actriz ha revelado que, en un principio, los comentarios por su edad lograron afectarla.

Aunque todavía son muchos los que sospechan que el matrimonio entre los dos actores es falso, Alina Lozano, de 55 años, y Jim Velásquez, de 24, se esfuerzan en cada publicación por demostrar que son una pareja y que viven problemas de una relación tradicional.

En un reciente video publicado en sus redes sociales, la actriz confesó qué es lo más difícil de tener una relación con un joven de 24 años. Para la famosa, recordada por su papel de Doña Nidia en Pedro el escamoso, lo más complicado ha sido la exposición pública.

"Qué ha sido lo más difícil de estar casa con Jimmy?", le cuestionó un seguidor a la famosa actriz en una actividad de preguntas y respuestas que ella realizó en sus redes sociales.

Alina Lozano aseguró que la etapa más difícil se dio al inicio de la relación, cuando empezaron a mostrarse juntos en redes sociales.

"Al principio, realmente todo el odio hacia la edad y la fobia hacia la edad y que porque yo soy la mujer y sea la grande. Ahí sí como dicen, no me dejaron cuero", reveló la actriz colombiana.

Sin embargo, agregó que con el paso del tiempo aprendió a lidiar con los malos comentarios por su edad y su relación, por lo que ahora ya no son un tema que le cause conflicto en su día a día. "Ya tengo el cuero puestecito otra vez, ya eso no me afecta, pero sí fue muy difícil", recalcó Alina Lozano.