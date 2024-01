Amparo Grisales aclaró si participará o no en Miss Universo

Amparo Grisales finalmente se pronunció sobre las noticias que aseguran que la veremos representado a Colombia en Miss Universo 2024. Esta información empezó a difundirse luego de que el concurso de belleza anunciara que ya no hay límite de edad para las aspirantes.

Y es que muchos cambios llegaron al concurso de belleza más importante a nivel internacional en el último año. Además de quitar el límite de edad, se permiten concursantes casadas, con hijos y mujeres 'plus size', medidas que generan debate en las redes sociales.

Cuando se anunciaron estos cambios, Natalie Ackermann, la directora del Miss Universe Colombia, extendió una invitación a Amparo Grisales, señalando que a sus 67 años podría ser la próxima Miss Colombia. Esto desencadenó una ola de noticias en medios internacionales en los que se aseguraba que la actriz sería la próxima reina de belleza.

Amparo Grisales terminó los rumores y aclaró la situación en una entrevista en el programa La mesa caliente de Telemundo. La 'diva de Colombia' aseguró que no planea hacer parte de este certamen de belleza.

"Ni lo fui a mis veintes, ni lo voy a hacer ahora", fue el pronunciamiento de la actriz colombiana con respecto a la noticia. La famosa insistió en que no estaba de acuerdo con los cambios que se están haciendo en el Miss Universo. "Miss significa 'señorita' y como era antes, una jovencita que busca un futuro, hacerse visible para una carrera como modelo, actriz o en su carrera".

Amparo Grisales señaló que prefería que se hicieran concursos separados, para mujeres mayores, mujeres trans y plus size, entre otras. Agregó que, en su caso, no está interesada en participar porque "tengo una carrera, además, soy la reina del rating. No estoy de acuerdo que reúnan todo".

Finalmente, la actriz respondió a las peticiones de las presentadoras sobre su "receta para la eterna juventud", pues todas resaltaban que a sus 67 años "podrías ganar el Miss Universo".

Ante esto, la actriz colombiana y jurado del famoso concurso de imitación Yo me llamo, de Caracol Televisión, detalló que "soy vegetariana desde hace 40 años, no como ni pescado, solo las claras de huevo", y agregó que la meditación y el ejercicio eran claves para conservar su cuerpo y belleza.