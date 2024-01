Jennifer Lopez derrocha sensualidad y talento en su nueva canción Can't Get Enough

Jennifer Lopez sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento del videoclip de Can't Get Enough, el 'remake' de esta importante canción que, en esta ocasión, interpreta junto a la artista Latto. Tras varias décadas en la industria, JLo demostró por qué sigue siendo la reina del Bronx.

A sus 54 años, Jennifer Lopez ha decidido tener un retorno a la industria musical con el que demuestra su talento y celebra ser la artista de talla mundial que es. En esta nueva etapa, la artista ha estado preparando una serie de lanzamientos musicales y audiovisuales en los que refleja los momentos de su vida personal y profesional de las últimas dos décadas.

Can't Get Enough es el primer éxito de los 13 que JLo ha anunciado para su próximo álbum llamada This Is Me ... Now, el primer disco que la artista lanza en los últimos 10 años. En esta producción, Lopez ha anticipado que revelará su esencia y se burlará de su pasado amoroso.

Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores con el videoclip de esta nueva canción, pues aunque se trata de un lanzamiento que celebra sus décadas de carrera, demuestra que su sensualidad y apariencia no han cambiado mucho con los años.

Publicidad

La reina del Bronx deja claro en este video que sigue siendo el fenómeno sensual que se posicionó en los primeros listados musicales en los 2000. En lencería, minifalda y bikini, Jennifer Lopez se roba las miradas en su nueva canción, la cual está marcada por el ritmo pop que siempre ha caracterizado la música de la artista.

El álbum que está preparando Jennifer Lopez, que estará disponible el próximo 16 de febrero, viene acompañado de un documental llamado This Is Me ... Now: A Love Story en el que narrará los hechos de su vida amorosa, un tema que ha ocupado titulares de la prensa en los últimos años, especialmente abordando la reconciliación y matrimonio con su actual pareja Ben Affleck.