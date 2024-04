Ana Lucía Domínguez mostró su rutina de ejercicio estando embarazada

La actriz Ana Lucía Domínguez, recordada por su participación en la telenovela Pasión de Gavilanes, de Caracol Televisión, actualmente está viviendo una etapa muy importante de su vida. La famosa está embarazada y mudándose junto a su pareja a España.

A través de sus redes sociales, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas han compartido los detalles de la dulce espera que están viviendo por su hija Luciana, como llamarán a la bebé que viene en camino. La actriz ha demostrado que en esta etapa sigue cuidando de su figura.

Domínguez se ha destacado por ser una de las mujeres más bellas de la televisión colombiana e internacional, por lo que siempre ha mostrado que realiza ejercicio para cuidar su salud. Recientemente, compartió en su canal de YouTube un video del entrenamiento que realiza en su estado de embarazo.

Desde España, país en el que vive desde hace unos meses, la actriz se mostró junto a su entrenador personal. "Hoy vamos a hacer un entrenamiento muy especial para glúteo y pierna. Embarazadas como yo o no embarazadas lo pueden hacer", aseguró la colombiana.

A lo largo de media hora Ana Lucía Domínguez entrenó con el apoyo del profesional considerando su embarazo, realizando ejercicios que fortalecen sus músculos, pero no le hacen daño a su bebé. Cabe mencionar que la actriz está pasando por el cuarto mes de su embarazo.

Por otro lado, la famosa invitó a sus seguidores a suscribirse a su canal de YouTube donde aseguró que no solo compartirá temas relacionados con el ejercicio durante el embarazo, sino muchos otros detalles. "Todo con respecto a mi embarazo, viajes y cosas ricas que voy a dejar por acá", señaló.

En los comentarios del video muchas mujeres le agradecieron a Ana Lucía Domínguez publicar este tipo de contenido que puede ayudar a muchas embarazadas que no pueden pagar un entrenador personalizado. "Gracias por este valioso contenido", "entrené contino aunque no estoy embarazada", "me sirve para entrenar porque también estoy embarazada".