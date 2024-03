Así se enteraron Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas que están embarazados: video

"Aquí comienza una nueva aventura", escribió la actriz Ana Lucía Domínguez en un video publicado en sus redes sociales con el que confirmó que está esperando su primer hijo junto a su esposo Jorge Cárdenas.



A través de la grabación, la pareja de actores compartió con sus seguidores el momento en el que se enteran que empieza la dulce espera. Cabe recordar que los dos famosos están casados desde el 2008, por lo que muchos de sus seguidores celebran que tras más de 15 años de matrimonio vivan este momento.

En la grabación, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, motivados por las dudas y llenos de nervios, deciden realizar una prueba de embarazo en su casa y grabar su reacción. Sin embargo, en un primer momento ninguno de los dos entiende el resultado y tienen que solicitar ayuda.

"Estamos confundidos", expresan en el videoclip y deciden consultar con expertos para confirmar qué significa la línea que se ve en la prueba de embarazo.

"Nos acaban de confirmar que sí hay bebé", dice Ana Lucía Domínguez mientras su esposo Jorge Cárdenas se cubre la cara con las manos; parece que el actor empezó a llorar de la emoción. De hecho, en el video el famoso escribió que esta noticia fue, "sin lugar a dudas, el momento más emocionante de toda mi vida".

La publicación, en cuestión de minutos, alcanzó más de 30 mil 'me gusta' y comentarios de seguidores y colegas que felicitan a la feliz pareja. "Felicitaciones por el bebé", "Ya era hora", "Hermosa pareja", "Amo esta noticia", "Bendiciones para ese bebé", "Los tiempos de Dios son perfectos", "Qué felicidad", "Se ven muy felices", se lee en muchas de las reacciones.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas ahora viven en España

La noticia del embarazo llegó a la familia Cárdenas Domínguez en un gran momento de su vida, pues la pareja decidió a sus 15 años de aniversario tener un cambio total en su vida, radicándose en España después de muchos años de vivir en los Estados Unidos.

Actualmente, los actores se encuentran terminando detalles de su mudanza a Madrid, ciudad en la que vivirán ahora y en la que podría nacer su hijo. "He estado desaparecida porque esto de mudarse a otro país no es fácil, me siento como recién casada otra vez", comunicó días atrás la actriz en sus redes sociales.