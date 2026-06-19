Anne Hathaway, estrella de 'El diablo viste a la moda', confirma embarazo con este tierno video

Anne Hathaway está embarazada. Así lo confirmó la actriz de 'El diablo viste a la moda' a través de un corto pero tierno video que publicó en sus redes sociales donde muestra su barriguita. Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar.



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Anne Hathaway confirma su embarazo con video en Instagram

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La también protagonista de 'El diario de la princesa' aparece en el clip luciendo una falda y una blusa blanca. Aunque al inicio de la grabación aparece con los brazos cruzados, segundos después deja ver su barriguita. La actriz acompañó la publicación con la siguiente frase: "x Cariño, soy tuyo x".

"¡Dios mío! 😍😍 ¡Felicidades!", "¡¡¡Felicidades!!!! Estamos muy emocionados por ti", "La reina de Genovia está con un heredero al trono. OMG 😭😭✨✨✨✨🙏🏽🙏🏽🖤" y "La revelación más tierna de la historia", fueron algunos mensajes de los seguidores de Anne Hathaway.



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ÁNGELA URREA PARRA

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