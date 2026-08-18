¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere?

Se conocen nuevos detalles detrás de la muerte de Hayden Panettiere, actriz conocida por sus participaciones en Heroes, Nashville y la saga Scream, quien murió el domingo 16 de agosto a los 36 años. La artista se encontraría el día de su fallecimiento en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, donde fue encontrada inconsciente. De acuerdo con información publicada por People, una persona conocida de Panettiere fue quien se comunicó con los servicios de emergencia para pedir ayuda. La llamada al 911 se produjo aproximadamente a la 1:51 p. m., hora local.

Cuando los equipos de emergencia llegaron a la vivienda, habrían encontrado a una mujer en "paro cardíaco" y se les oye hablar de una presunta "sobredosis" en una grabación revelada por la revista. El personal médico comenzó a aplicar procedimientos avanzados de soporte vital cardíaco con el objetivo de reanimarla. Los esfuerzos, sin embargo, no tuvieron éxito, y la mujer fue declarada muerta a las 2:32 p. m. El Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville asumieron la investigación para establecer las circunstancias de su fallecimiento, las cuales - no obstante - no han sido del todo definidas.



¿Qué habrían encontrado las autoridades en la vivienda?

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville informó el 17 de agosto sobre la intervención realizada después de la llamada de emergencia. Según el reporte, Panettiere fue localizada inconsciente dentro de la residencia en la que se estaba alojando temporalmente. Después de que los servicios médicos iniciaran las maniobras de reanimación, fue confirmada su muerte en el lugar. Al día siguiente de su fallecimiento se realizó la autopsia.

"No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales", informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, donde fue encontrada muerta. El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.



People también informó que una fuente señaló que en el lugar fue encontrado Narcan, un medicamento utilizado para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides. Estos elementos han generado versiones sobre lo que pudo haber ocurrido antes de la muerte de Panettiere. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han establecido que una sobredosis haya sido oficialmente la causa del fallecimiento. "La investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas", declaró un portavoz del Departamento de Policía de Greenville en un comunicado.



La trayectoria de Hayden Panettiere

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie 'Heroes'. Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical ‘Nashville’, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. También protagonizó 'Remember the Titans' ('Duelo de Titanes'), 'Raising Helen' ('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), "Ice Princess" ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y 'Scream IV'. Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como 'Ally McBeal' y 'Malcolm in the Middle'.



En los últimos años, Panettiere habló públicamente sobre diferentes aspectos de su vida personal. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, abordó experiencias relacionadas con su infancia como actriz, la maternidad, su salud mental y la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en 2023 a los 28 años. Posteriormente, Hayden habló sobre el impacto que tuvo esa pérdida en su vida y sobre los sentimientos que experimentó después de su fallecimiento. La actriz también era madre de Kaya, hija que tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Su última aparición conocida fue en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde fue fotografiada acompañada por una amiga.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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