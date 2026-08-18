Padre de la hija de Hayden Panettiere rompe el silencio: "Dejó este mundo demasiado pronto"

El padre de la hija de la fallecida actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, el exboxeador Vladímir Klichkó, afirmó este martes que la familia está atravesando un momento de profundo dolor, y prometió hablar siempre a Kaya de su madre con respeto y que procurará que la recuerde. "Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. La noticia del trágico fallecimiento de Hayden me entristece profundamente", escribió Klichkó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de la actriz y su hija en común, nacida en 2014.

Panettiere, que falleció el domingo a los 36 años en Carolina del Sur, "se fue de este mundo demasiado pronto", añadió el ucraniano, quien señaló que, aunque ambos ya no eran una pareja desde hace tiempo, "Hayden fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya", de quien él tiene la custodia. El excampeón mundial de boxeo conoció a la actriz en 2008 y ambos se comprometieron cinco años después, si bien se separaron en 2018. Klichkó dijo que Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror "Scream" y la exitosa serie "Héroes", construyó "una carrera extraordinaria gracias a su enorme talento, al tiempo que tuvo que enfrentarse a los aspectos más oscuros de una industria muy exigente".

"Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas", enfatizó, y aseguró que "a nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue". Klichkó expresó sus más profundas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus admiradores, y pidió a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de la familia durante este momento increíblemente difícil.



¿Cuál era la relación de Hayden Panettiere y Kaya, su hija?

Uno de los temas que Panettiere abordó públicamente en los últimos meses fue su relación con su hija Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko. En mayo de 2026, durante una entrevista en el podcast On Purpose de Jay Shetty, la actriz respondió a las afirmaciones de que había "entregado" a su hija después de ceder la custodia a Klitschko en 2018. "Me parte el corazón pensar que alguien pueda creer que yo entregaría a mi hijo sin más y estaría bien con eso. Nada más lejos de la realidad", afirmó.



Panettiere explicó que atravesaba problemas de salud mental y abuso de sustancias cuando tomó aquella decisión. Según sus declaraciones, consideró que lo mejor para Kaya era permanecer en Europa mientras ella recibía tratamiento. "Fue increíblemente difícil. El hecho de que mi hijo no fuera a estar conmigo todo el día, todos los días... es indescriptible", manifestó. El padre de la mujer, Skip Panettiere, confirmó el fallecimiento mediante un comunicado enviado a ABC News. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla". Además, pidió privacidad "mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable".



La trayectoria de Hayden Panettiere

Panettiere, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie 'Heroes'. Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical ‘Nashville’, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018. También protagonizó 'Remember the Titans' ('Duelo de Titanes'), 'Raising Helen' ('Educando a Helen' o 'Mamá a la fuerza'), "Ice Princess" ('Sueños sobre hielo' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando') y 'Scream IV'. Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como 'Ally McBeal' y 'Malcolm in the Middle'.



En los últimos años, Panettiere habló públicamente sobre diferentes aspectos de su vida personal. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, abordó experiencias relacionadas con su infancia como actriz, la maternidad, su salud mental y la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió en 2023 a los 28 años. Posteriormente, Hayden habló sobre el impacto que tuvo esa pérdida en su vida y sobre los sentimientos que experimentó después de su fallecimiento. La actriz también era madre de Kaya, hija que tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Su última aparición conocida fue en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde fue fotografiada acompañada por una amiga.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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