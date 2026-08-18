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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El regreso de los X-Men, detalles de Avengers: Doomsday y Coco 2: las sorpresas que dejó la D23

El regreso de los X-Men, detalles de Avengers: Doomsday y Coco 2: las sorpresas que dejó la D23

El mundo del entretenimiento se emociona con cada nuevo detalle que Disney revela sobre sus próximos estrenos.

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Avengers Doomsday y Coco 2
Fotos: Cortesía Disney

Algunos de los anuncios más importantes del mundo del entretenimiento llegaron al Anaheim Convention Center y al Honda Center en medio de la edición 2026 de D23: The Ultimate Disney Fan Event. A lo largo de este evento cada vez más esperado por los fans de la compañía el CEO Josh D'Amaro mostró la ruta que tienen para lo que queda de 2026 y los próximos años en materia de estrenos. Los anuncios están cargados de nostalgia e innovación para un público que se emociona con cada actualización sobre las historias de la casa de Mickey Mouse.

Los anuncios más importantes de la D23

Disney y Pixar han decidido apostar por el poder de sus franquicias más queridas, Frozen 3, uno de los anuncios más celebrados y cuyo estreno está programado para el 24 de noviembre de 2027. En esta entrega, las hermanas Anna y Elsa regresarán a Arendelle para vivir su mayor aventura hasta la fecha; la trama iniciará con la esperada boda de Anna y Kristoff, aunque la paz se verá amenazada por una nueva villana con poderes que rivalizan con los de Elsa.

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Pixar también sorprendió con detalles de Los Increíbles 3, dirigida por Peter Sohn y prevista para junio de 2028. Esta vez, el foco estará en la siguiente generación de héroes confirmada por Violeta y Dash, quienes intentan forjar sus propias carreras como superhéroes mientras lidian con los poderes impredecibles de Jack-Jack. Además, se confirmó Coco 2 para noviembre de 2029, donde veremos a un Miguel adolescente regresar a la Tierra de los Muertos para enfrentarse a un vengativo Ernesto de la Cruz.

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La lista de secuelas se completa con Zootopia 3, actualmente en desarrollo, y Ice Age: Mundo de Lava (o Boiling Point), que llegará en febrero de 2027 trayendo de vuelta a Scrat y a toda la manada original en una aventura bajo tierra. Finamente, para los más pequeños, el anuncio de Bluey: La Película fue un momento cumbre y su estreno está previsto para agosto de 2027.

Por otro lado, la tendencia de los live-actions sigue firme con Enredados, cinta que llegará a los cines el 31 de marzo de 2028, con un reparto que incluye a Teagan Croft como Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider y la participación de Kathryn Hahn como Madre Gothel. Por otro lado, Lilo & Stitch 2 tiene fijado su estreno para mayo de 2028; esta secuela del éxito de 2025 presentará el debut de Angel (Experimento 624) y contará nuevamente con la dirección de Chris Sanders.

Uno de los momentos más emotivos de la serie de anuncios llegó con la ganadora del Óscar Anne Hathaway, quien puso eufórica a la audiencia al confirmar que El Diario de la Princesa 3 se encuentra en fases avanzadas de preproducción. Hathaway, también nombrada 'Leyenda de Disney', aseguró que el equipo está trabajando arduamente para que la película esté a la altura del legado de Genovia.

Las novedades de Marvel anunciadas en la D23

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) recuperó su mística con dos anuncios monumentales. Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026. El escenario del Honda Center vibró con la aparición de Robert Downey Jr. como Victor von Doom (Doctor Doom), quien se enfrentará a héroes de tres universos distintos en una colisión mortal.

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En paralelo, se reveló el elenco principal para el esperado reinicio de X-Men (mayo de 2028). La producción estará protagonizada por Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cíclope), Christopher Abbott (Profesor X) y Samara Weaving (Emma Frost). La gran sorpresa fue la confirmación de Adam Driver en el papel del icónico villano Nathaniel Milbury (Mister Sinister).

Los otros importantes estrenos que llegarán a Disney+

El ecosistema de streaming también recibió novedades de peso:

  • VisionQuest: La serie protagonizada por Paul Bettany y el regreso de James Spader como Ultrón llegará el 13 de octubre de 2026.
  • Kingdom Hearts: La aclamada franquicia de videojuegos tendrá su primera serie de anime original en Disney+, desarrollada en colaboración con Tetsuya Nomura.
  • Percy Jackson y los dioses del Olimpo: La tercera temporada, basada en "La Maldición del Titán", se estrenará el 20 de noviembre de 2026, incorporando a Ming-Na Wen como Hera.
  • Oswald: Una miniserie híbrida de tres episodios producida por Jon Favreau sobre el primer personaje de Walt Disney, que llegará en febrero de 2027.
  • Star Wars: Se confirmaron la segunda temporada de Ahsoka para enero de 2027 y la película Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, para mayo del mismo año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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