El regreso de los X-Men, detalles de Avengers: Doomsday y Coco 2: las sorpresas que dejó la D23

Algunos de los anuncios más importantes del mundo del entretenimiento llegaron al Anaheim Convention Center y al Honda Center en medio de la edición 2026 de D23: The Ultimate Disney Fan Event. A lo largo de este evento cada vez más esperado por los fans de la compañía el CEO Josh D'Amaro mostró la ruta que tienen para lo que queda de 2026 y los próximos años en materia de estrenos. Los anuncios están cargados de nostalgia e innovación para un público que se emociona con cada actualización sobre las historias de la casa de Mickey Mouse.



Los anuncios más importantes de la D23

Disney y Pixar han decidido apostar por el poder de sus franquicias más queridas, Frozen 3, uno de los anuncios más celebrados y cuyo estreno está programado para el 24 de noviembre de 2027. En esta entrega, las hermanas Anna y Elsa regresarán a Arendelle para vivir su mayor aventura hasta la fecha; la trama iniciará con la esperada boda de Anna y Kristoff, aunque la paz se verá amenazada por una nueva villana con poderes que rivalizan con los de Elsa.

Pixar también sorprendió con detalles de Los Increíbles 3, dirigida por Peter Sohn y prevista para junio de 2028. Esta vez, el foco estará en la siguiente generación de héroes confirmada por Violeta y Dash, quienes intentan forjar sus propias carreras como superhéroes mientras lidian con los poderes impredecibles de Jack-Jack. Además, se confirmó Coco 2 para noviembre de 2029, donde veremos a un Miguel adolescente regresar a la Tierra de los Muertos para enfrentarse a un vengativo Ernesto de la Cruz.

La lista de secuelas se completa con Zootopia 3, actualmente en desarrollo, y Ice Age: Mundo de Lava (o Boiling Point), que llegará en febrero de 2027 trayendo de vuelta a Scrat y a toda la manada original en una aventura bajo tierra. Finamente, para los más pequeños, el anuncio de Bluey: La Película fue un momento cumbre y su estreno está previsto para agosto de 2027.



Por otro lado, la tendencia de los live-actions sigue firme con Enredados, cinta que llegará a los cines el 31 de marzo de 2028, con un reparto que incluye a Teagan Croft como Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider y la participación de Kathryn Hahn como Madre Gothel. Por otro lado, Lilo & Stitch 2 tiene fijado su estreno para mayo de 2028; esta secuela del éxito de 2025 presentará el debut de Angel (Experimento 624) y contará nuevamente con la dirección de Chris Sanders.



Uno de los momentos más emotivos de la serie de anuncios llegó con la ganadora del Óscar Anne Hathaway, quien puso eufórica a la audiencia al confirmar que El Diario de la Princesa 3 se encuentra en fases avanzadas de preproducción. Hathaway, también nombrada 'Leyenda de Disney', aseguró que el equipo está trabajando arduamente para que la película esté a la altura del legado de Genovia.



Las novedades de Marvel anunciadas en la D23

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) recuperó su mística con dos anuncios monumentales. Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2026. El escenario del Honda Center vibró con la aparición de Robert Downey Jr. como Victor von Doom (Doctor Doom), quien se enfrentará a héroes de tres universos distintos en una colisión mortal.

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En paralelo, se reveló el elenco principal para el esperado reinicio de X-Men (mayo de 2028). La producción estará protagonizada por Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cíclope), Christopher Abbott (Profesor X) y Samara Weaving (Emma Frost). La gran sorpresa fue la confirmación de Adam Driver en el papel del icónico villano Nathaniel Milbury (Mister Sinister).



Los otros importantes estrenos que llegarán a Disney+

El ecosistema de streaming también recibió novedades de peso:



VisionQuest: La serie protagonizada por Paul Bettany y el regreso de James Spader como Ultrón llegará el 13 de octubre de 2026.

La serie protagonizada por Paul Bettany y el regreso de James Spader como Ultrón llegará el 13 de octubre de 2026. Kingdom Hearts: La aclamada franquicia de videojuegos tendrá su primera serie de anime original en Disney+, desarrollada en colaboración con Tetsuya Nomura.

La aclamada franquicia de videojuegos tendrá su primera serie de anime original en Disney+, desarrollada en colaboración con Tetsuya Nomura. Percy Jackson y los dioses del Olimpo: La tercera temporada, basada en "La Maldición del Titán", se estrenará el 20 de noviembre de 2026, incorporando a Ming-Na Wen como Hera.

La tercera temporada, basada en "La Maldición del Titán", se estrenará el 20 de noviembre de 2026, incorporando a Ming-Na Wen como Hera. Oswald: Una miniserie híbrida de tres episodios producida por Jon Favreau sobre el primer personaje de Walt Disney, que llegará en febrero de 2027.

Una miniserie híbrida de tres episodios producida por Jon Favreau sobre el primer personaje de Walt Disney, que llegará en febrero de 2027. Star Wars: Se confirmaron la segunda temporada de Ahsoka para enero de 2027 y la película Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling, para mayo del mismo año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co