Arcángel anunció su gira de conciertos por Colombia: conozca fechas y precios de boletas

Austin Agustín Santos, más conocido en la industria musical como Arcángel, finalmente confirmó que dará una gira de conciertos por Colombia. El artista estadounidense llegará a escenarios en Bogotá, Cali y Medellín.

El mes de noviembre fue el elegido por Arcángel para visitar a sus fanáticos colombianos con un tour que celebra su 'flow violento'. "¡Colombia no me iba a olvidar de ustedes, nos vemos en Noviembre!", escribió el artista urbano en una publicación en la que varios famosos colombianos cantaban su canción favorita de él; al final, J Balvin anunció "ya viene la gira de Arca en Colombia, no se la pueden perder, tiene muchas sorpresas".

¿Cuándo y dónde se presentará Arcángel en Colombia?

La visita del intérprete de Me prefieres a mí empezará en Cali el próximo 2 de noviembre, presentándose en el Arena Cañaveralejo; luego seguirá con Bogotá el 15 de noviembre en el Coliseo MedPlus y finalizará en Medellín el 16 de noviembre en el escenario de La Macarena.

Precios para ver a Arcángel en Colombia

Desde este jueves 1 de agosto en las páginas de TaquillaLive (Bogotá y Medellín) y La Tiquetera (Cali) están disponibles en preventa para los clientes del Banco Falabella las entradas para ver a Arcángel en estos diferentes conciertos. La venta general empieza el próximo 3 de agosto.

En el caso de Cali, el valor de las entradas oscila entre los $159.600, el menos costoso para la localidad general, mientras que las entradas más caras son la VIP, por $570.000, y la del Palco ALV individual, por $685.000. Los palcos, para 10 personas, pueden tener un valor de hasta $14.820.000.

Para Bogotá en el MedPlus la boletería en las diferentes zonas de gradería va desde los $137.000 hasta los $399.000 dependiendo la localidad elegida por la persona. Además, están habilitados los palcos que van desde los $5.700.000 hasta los $6.840.000 y son para 10 personas.

De la misma manera funciona en Medellín, tan solo las que los precios en las graderías oscilan entre los $154.000 hasta los $585.000 y, en el caso de los palcos, el más costoso es de $15.210.000.

