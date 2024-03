Artista mexicana acusa a Karol G, Annita y Jlo de plagio: "No son originales"

La bailarina y actriz mexicana Lyn Mayacusó a artistas de talla internacional como Karol G, Annita y Jennifer Lopez de plagiar su estilo. "Me copian, no son originales", expresó la mujer en sus redes sociales.



Liliana Mendiola de Chi, conocida como Lyn May, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento por su participación en televisión entre los años 70 y 80. A pesar de que ya no está en grandes producciones, la vedette de la época dorada del cine mexicano se mantiene bajo el público por medio de sus redes sociales.

"Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito, ¡incluso trabajan con los mismos diseñadores!", destacó la mexicana en una publicación de Instagram donde compara algunos de sus looks. En el post hizo diversos collages de sus fotografías comparándolas con atuendos que han usado Karol G, Megan Thee Stallion, Cardi B, Annita, Jennifer Lopez y Cardi B.

Uno de sus seguidores anotó que, aunque los estilos tienen algunos parecidos, son modas que van evolucionando, y solo porque ella usara algo similar en otra época no significa que fuera la inventora de ello.

"Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original. ¡Yo soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda! Las demás solo hacen copy paste", añadió Lyn May.

Ante las acusaciones de plagio, los seguidores de Lyn May criticaron su posición frente al trabajo de otras artistas femeninas, destacando su falta de sororidad con el gremio.

"Me da mucha pena que una mujer se exprese así de otra y más, siendo ambas figuras públicas. Usted no me representa como mexicana", escribió una de las usuarias de internet.

Ante las respuestas que recibió por la comparación, May fue tajante con su posición. "Yo no puedo hacer que la gente me deje de copiar, solo quiero que sepan que TODO lo que ven en la moda actual viene de las vedettes, del cabaret y del burlesque", respondió la actriz.

Esta no es la primera vez queLyn May arremete en contra de Karol G, pues en 2022 lanzó fuertes comentarios con relación a la artista colombiana.

"No me compares con esa vieja, esta gorda ella, yo estoy muy bien, yo tengo mi cinturita; ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal", aseveró en dicha ocasión la bailarina.