Así recuerda a Omar Geles su acordeonero de confianza en Bogotá: "Él lo animaba a uno"

Hay luto en el mundo del vallenato, la muerte de Omar Geles en la noche del 21 de mayo dejó a muchos amantes del folclor con un profundo dolor. En Soacha, Cundinamarca, Iván Rincón 'Pirucho' recuerda los buenos momentos que vivió junto al cantautor vallenato.

"Todos los que amamos este folclor tenemos el alma partida en este momento porque se nos va un grande, una persona que le ha dado mucho a este folclor, creo que le debemos medio folclor a Omar Geles", expresó desde su vivienda el acordeonero en diálogo con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Iván Rincón 'Pirucho' ha vivido la tradición vallenata a través de su acordeón, siendo un gran admirador de Omar Geles. Su talento y admiración lo llevaron a conocer al artista, que falleció en Valledupar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Además, se convirtió en su acordeonero para las presentaciones en Bogotá.

Según recuerda 'Pirucho', "tuve la oportunidad de estar con el maestro muchas veces, cuando venía aquí a Bogotá muchas veces no traía a su acordeonero y me buscaba. 'Llamen a Iván Pirucho para que me acompañe en el acordeón'".

En esos momentos logró construir una buena relación con el hombre que compuso canciones como 'Los caminos de la vida' y 'Tarde lo conocí'. 'Pirucho' no solo se convirtió en el acordeonero de confianza de Omar Geles en Bogotá, también en un gran conocedor del estilo musical del cantante, sus gustos y ahora lo recuerda como una gran persona.



El legado de Omar Geles

"Él lo animaba a uno a echar pa' lante, porque a pesar de que soy un acordeonero del interior del país lo admiraba muchísimo y sé que todos los acordeoneros del país somos fieles seguidores del gran Omar Geles", recalcó y agregó que espera que la música del cantante sea un gran legado para las próximas generaciones.

Para el acordeonero bogotano la canción con la que Omar Geles será recordado siempre y con la que lo despide en su acordeón es 'Los caminos de la vida'. "Es la canción que lo va a inmortalizar, la que le hizo a todas las madres y que nos identifica a todos los buenos hijos".