Bruce Willis reaparece en tierna foto con una de sus hijas

El actor Bruce Willis ha sido tema de atención en Hollywood durante años. En principio por su talento actoral, pero desde mediados de 2022, por la enfermedad que lo alejó de las cámaras y que empezó a mostrar detalles de su vida a través de sus familiares.



A mediados de 2022, una demencia frontotemporal (DFT) derivada de una afasia, un trastorno del lenguaje, hizo que el actor de 'Duro de matar' tuviera que retirarse de la actuación. Desde entonces, la vida de Bruce Willis llega al mundo de una manera muy emotiva, a través de fotos familiares.

La más reciente la compartió su hija Scout LaRue Willis, quien para finalizar el año 2023 hizo una publicación recapitulando los mejores momentos que tuvo. Entre ellos, el que más llamó la atención de los internautas fue el que compartió junto a su padre.

Hija de Bruce Willis compartió tierna foto con el actor. Foto: @scoutlaruewillis

En la instantánea se ve a Scout LaRue Willis acostada junto a su padre, con sus miradas fijas el uno en el otro, mientras Bruce Willis le acaricia el cabello y el rostro. Un momento que fue aplaudido y que conmovió a sus más de 400 mil seguidores en la red social.



“Gran año para scouter (como se refiere a sí misma). Bienvenidos a la alegría”, escribió la mujer que ha seguido los pasos artísticos de su padre y se ha dedicado a la actuación y la música.

El actor de 68 años enfrenta la demencia frontotemporal con el cuidado de su actual esposa Emma Heming, de 48, y sus hijas de 11 y 9 años. Pero también es visitado por sus otras hijas Scout y Tallulah Willis, nacidas en otras relaciones, quienes suelen compartir momentos junto a él y revelar detalles de su estado de salud.

Recientemente, Tallulah Belle Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, aseguró que pese a esta enfermedad sigue viendo la misma esencia de su padre. También recalcó que ella se convirtió en la "arqueóloga de su mundo".



Sin embargo, una fuente cercana a la familia contó a la revista Closer Weekly que la salud de Bruce Willis se sigue deteriorando y que ya no reconoce a la actriz Demi Moore, con quien estuvo casado durante 13 años y tiene tres hijas. Anteriormente, personas cercanas al actor han revelado que ya no lee ni habla y que no pueden asegurar que sea consciente de su enfermedad.