Cantantes reaccionan a condena contra Nelson Velásquez: "¿Cómo lo van a perjudicar así?"

Tras más de una década de una sonada disputa con la agrupación musical Los Inquietos del Vallenato, un juez de Medellín condenó a 4 años de prisión y a una millonaria multa al cantante Nelson Velásquez.

El Juzgado Once Penal del Circuito de Medellín determinó que el cantante y compositor Nelson Velásquez, quien durante una década fue la voz de Los Inquietos del Vallenato, es culpable del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

La noticia ha causado revuelo en el mundo de la música, pues Velásquez fue el cantante de la agrupación vallenata durante muchos años de su carrera y, aunque varias canciones quedaron registradas bajo la autoría del grupo, el cantautor contribuyó en dichas composiciones.

Cantantes y artistas se han solidarizado con Nelson Velásquez

A través de redes sociales, varios artistas se han solidarizado con Nelson Velásquez y le han dejado mensajes de apoyo por la situación que terminó ocasionándole una condena y una multa de más de 20 millones de pesos.

Luis Mateus, cantante de vallenato, dijo: “Ojo que hoy es 28 de agosto, no 28 de diciembre (simulacro de inocentes)”. Mientras Andreína, otra artista del mismo género, se mostró sorprendida con la noticia. "¿Qué es esto? Por Dios”, expresó.

Cantautores del género popular también se pronunciaron. Yeison Jiménez comentó: "Mi amigo, esto no puede ser real”. Y Francy acotó: "¡Ay, Dios! Esto es un chiste, no lo creo”.

Otros artistas se manifestaron apoyando a Nelson Velásquez.

“Yo apoyo a Nelson Velázquez. Piensen que también tiene una familia que mantener y él vive de la música”, sostuvo Andrés Valverde, músico percusionista.

Danny Velásquez, cantante de reguetón, apuntó lo siguiente: “Jair López, se te fue la gallinita de los huevos de oro hace tiempo y no te has podido recuperar de eso. Esa maldad solo te va a seguir mandando en picada, por eso es que no progresas”.

Yoel Morales, cantante de vallenato romántico, afirmó que “la voz es de él, ambos pueden vivir de esos éxitos. ¿Cómo lo van a perjudicar así?”.

“Él es el dueño de su privilegiada voz y eso no se lo quita nadie. Esas canciones no sonarían igual en la voz de otras personas, y lo digo con todo respeto sin desmeritar el trabajo de los demás. Les puso su sello a las canciones, también es dueño de la ejecución. Admiración para mi colega”, sostuvo una imitadora de Amanda Miguel en el programa Yo me llamo.

