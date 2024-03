Carolina Cruz revela detalles de su separación con Lincoln Palomeque: "Intentamos muchas cosas"

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque anunciaron en marzo de 2022 que su relación de más de 12 años llegaba a su fin. Sin dar muchos detalles sobre lo ocurrido, los dos iniciaron nuevas vidas en las que demuestran su madurez para seguir su rol como padres de Matías y Salvador, así como la llegada de nuevas personas a su corazón.

En una reciente entrevista con Erika de la Vega, Carolina Cruz habló sobre el proceso de separación que vivió con el actor y dio una luz sobre lo que habría causado sus diferencias. Muchos rumores crecieron sobre las posibles razones de la ruptura, pero según las palabras de la presentadora, ambos se distanciaron en medio del proceso de crianza de su segundo hijo.

Salvador, segundo hijo de la pareja, enfrentó algunas complicaciones de salud y en ese momento Cruz y Palomeque empezaron a tener diferencias. "El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. 'No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así', pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?'".

Las diferencias y distancia se hicieron más grandes y Carolina Cruz decidió hablar públicamente sobre los problemas de salud de su hijo, llegando a muchas mujeres y familias que enfrentaban lo mismo que ella. Al tiempo, inició un proceso de separación que, según sus propias palabras, "no me gusta decir que fue difícil, sino especial para mí".

"Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación, yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que estuviera bien y sano, que no me dio tiempo para pensar en lo otro", aseguró la vallecaucana.

Sin embargo, reconoció que antes de llegar a la separación, con Lincoln Palomeque buscaron la manera de salvar su relación. "Nosotros como pareja intentamos muchas cosas, pensando en lo hijos, que eso también es un error, pensar en los hijos y no en ti".

Con el paso del tiempo, aseveró, entendió que "no todo siempre tiene que salir como se supone que es perfecto, las parejas cometemos errores. Uno se desconecta mucho de la pareja cuando es mamá, tienes que mejorar muchas cosas como mujer y como pareja. Cuando hay una separación y cuando dos adultos toman esa decisión es porque las dos personas han cometido errores".

Agregó que actualmente con Lincoln Palomeque "tenemos una relación increíble, una muy buena relación. Obviamente cuando estás viviendo el proceso hay dolor, rabia, te estrellas y preguntas qué me faltó o qué no hice bien, pero al final encuentras las respuestas y entiendes que lo que quieren nuestros hijos son papás felices. Juntos, separados o con otras parejas, si los papás están felices los hijos también".

Sobre eso último también se refirió a su actual pareja Jamil Farah, confesando que al inicio la diferencia de edad de 12 años la hizo dudar. "Es una persona muy bonita, muy especial, decidí darme una oportunidad en el amor. Es una persona mucho menor que yo, al comienzo también era como difícil. Él es 12 años menor y al principio para mí era raro, yo decía: ¿será que si se quiere encartar conmigo? Con mis hijos no porque mis hijos tienen papá y yo no estaba buscando papá para mis hijos, ellos tienen un muy buen papá".