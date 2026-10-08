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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Chontico Día: ¿qué número cayó este jueves 8 de octubre en el último sorteo?

Chontico Día: ¿qué número cayó este jueves 8 de octubre en el último sorteo?

Si el monto ganado está por debajo del umbral de retención en la fuente, puede cobrarlo de inmediato en efectivo en cualquier punto autorizado presentando su cédula.

Por: María Paula González
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Chontico Día
Chontico Día
Chontico - Getty Images

El sistema de apuestas del Chontico Día se destaca por su flexibilidad y sencillez, permitiendo a los ciudadanos participar seleccionando desde un solo dígito hasta combinaciones complejas de cuatro cifras. El sorteo utiliza un sistema electromecánico de tómbolas que extrae cada balota de manera transparente.

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Los pagos se calculan multiplicando el valor apostado —descontando el IVA legal correspondiente— según la modalidad seleccionada:

  • Cuatro cifras directo: Otorga 4.500 veces el valor invertido al acertar las cuatro cifras en el orden exacto emitido.
  • Cuatro cifras combinado: Cancela 308 veces lo apostado si se aciertan las mismas cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Paga 400 veces el valor de la jugada al acertar los tres últimos dígitos en secuencia.
  • Tres cifras combinado: Paga 83 veces lo apostado por los tres últimos dígitos en cualquier orden.
  • Dos cifras ("La pata"): Devuelve 50 veces la inversión al acertar los dos últimos números.
  • Una cifra ("La uña"): Retribuye 5 veces el monto jugado al coincidir con el último dígito.

Espacio reservado: Resultado oficial del sorteo de hoy, jueves 8 de octubre de 2026

En este espacio habilitado por la sala de redacción se ingresarán los números ganadores una vez finalice el escrutinio oficial de la tarde:

Número ganador
Quinta balota

Calendario y emisión: ¿cuándo y por dónde ver el sorteo?

La constancia operativa es uno de los sellos distintivos de este juego en el país. Los usuarios pueden seguir la extracción de balotas en las siguientes franjas:

  • De lunes a sábados: El sorteo Chontico Día se ejecuta en vivo exactamente a la 1:00 p.m.
  • Domingos y festivos: La edición diurna mantiene su horario habitual de la 1:00 p.m. (o se adapta a las variaciones estipuladas por la red concesionaria).
  • Canal oficial: La transmisión en directo para todo el país se realiza por la señal abierta del canal regional Telepacífico, además del reporte inmediato en las redes de apuestas autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

Protocolo para reclamar su premio de manera segura

Si al contrastar su boleto con la combinación anunciada resulta ser el ganador, debe tener en cuenta las pautas legales fijadas por la normativa colombiana de juegos de suerte y azar:

  1. Estado del tiquete: El formulario físico impreso es un título valor al portador. Es indispensable presentarlo en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas, roturas o daños por humedad.
  2. Reclamación de premios menores: Si el monto ganado está por debajo del umbral de retención en la fuente (menos de 48 UVT), puede cobrarlo de inmediato en efectivo en cualquier punto autorizado presentando la cédula de ciudadanía original.
  3. Reclamación de premios mayores: Cuando la ganancia es cuantiosa (especialmente si supera las 182 UVT), el cobro debe radicarse en las oficinas administrativas del concesionario. Se exige cédula original, fotocopia legible, RUT actualizado y una certificación bancaria a nombre del titular para realizar el pago mediante transferencia o cheque.
  4. Impuestos aplicables: Recuerde que las ganancias cuantiosas están sujetas a la retención en la fuente e impuesto por ganancias ocasionales según lo establecido por la DIAN.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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