La madrugada de este miércoles 25 de noviembre será decisiva para María Antonia ‘Tutú’ Mosquera Carvajal, quien representa a Colombia en Miss International 2026. La Señorita Colombia 2025 compite en una noche de elegancia y glamour a otras 73 candidatas de diferentes países y territorios en la edición de este año del certamen, que tiene lugar en Tokio, Japón.



La ceremonia de elección y coronación se realiza en el Kanadevia Hall, escenario donde se conocerá quién sucederá a la actual Miss International, la colombiana Catalina Abreu. La participación de Mosquera también genera expectativa, pues Colombia cuenta con cuatro títulos en la historia del concurso y buscará sumar una nueva corona.



¿A qué hora es Miss International 2026 en Colombia?

La organización del Reinado Nacional de Colombia informó para quienes quieran acompañar a María Antonia Mosquera desde Colombia, la transmisión comenzará a las 3:30 de la madrugada, hora colombiana.

Cabe destacar que horario corresponde a la diferencia horaria entre Colombia y Japón, por lo que los seguidores del certamen deberán conectarse durante la madrugada para no perderse la elección de la nueva soberana internacional.

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¿Dónde ver Miss International 2026 en vivo desde Colombia?

La ceremonia de Miss International 2026 podrá seguirse en directo a través del canal oficial de Miss International en YouTube. Aficionados a los concursos también transmiten el certamen a través de redes sociales, por lo que puede ser una opción adicional.



¿Quién es María Antonia ‘Tutú’ Mosquera, representante de Colombia?

María Antonia Mosquera Carvajal fue elegida Señorita Colombia 2025 el 17 de noviembre, durante la velada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza. La representante del Valle del Cauca obtuvo el título y sucedió a Catalina Duque.



Conocida como ‘Tutú’ Mosquera, nació en Cali el 8 de agosto de 2000 y es modelo y administradora de empresas, con énfasis en sostenibilidad empresarial. También habla inglés y ha manifestado su interés por el trabajo social, especialmente en iniciativas relacionadas con la educación y la música.



En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, la reina habló sobre sus expectativas para la competencia internacional y la responsabilidad de representar a Colombia después del triunfo de una compatriota. "Yo siento esa responsabilidad de dejar esa corona en casa un año más", afirmó al referirse a la preparación para Miss International.

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Mosquera también explicó que uno de sus principales propósitos es promover la educación a través de la música, una iniciativa relacionada con su experiencia como cantautora y su aprendizaje de instrumentos como el piano y la guitarra.

Durante la entrevista, presentó algunos de los proyectos sociales que espera seguir impulsando. Entre ellos mencionó 'The Inner Crown', un taller educativo dirigido a niños para ayudarlos a desarrollar sus capacidades y reconocer su potencial.

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Colombia suma cuatro títulos en la historia de Miss International, cifra que lo ubica entre los países con más triunfos en este concurso, detrás de Venezuela, con nueve coronas, y Filipinas, con seis, según la historia del certamen.

Además, la participación de María Antonia Mosquera tiene un objetivo particular: conseguir un segundo triunfo consecutivo para el país, después de la victoria de Catalina Abreu, actual Miss International.

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Si Mosquera obtiene la corona en Tokio, Colombia conseguiría su primer back to back en la historia del certamen, es decir, dos victorias consecutivas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co