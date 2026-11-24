La edición número 75 de Miss Universo tiene lugar este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. El certamen reúne a 116 candidatas de diferentes países y territorios, quienes participan en las distintas etapas de la competencia para llegar a la elección final. Al cierre de la ceremonia se conocerá quién sucederá a Fátima Bosch como nueva Miss Universo.

Minuto a minuto del Miss Universo 2026

8:37 p.m. | Top 30 del Miss Universo

Nueva Zelanda Chile Brazil India Países Bajos Islas Turcas y Caicos Perú Cuba Serbia República Dominicana Curazao Estados Unidos Israel Ecuador Puerto Rico Tanzania México Guinea Colombia Ucrania Panamá Costa Rica Uganda Filipinas Francia Etiopia Belgica Venezuela República del Congo Nicaragua

8:30 p.m. | Las candidatas hacen su presentación oficial

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8:00 p.m. | Comienza el certamen

María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda y elegida Miss Universe Colombia 2026, es la encargada de llevar la banda nacional en esta edición. La pereirana tiene 32 años, es ingeniera industrial y cuenta con experiencia en concursos internacionales como Reina Hispanoamericana, Miss Mundo y Miss Grand International. Su participación en Puerto Rico, según ella misma dijo, marca un último capítulo en su trayectoria dentro de los certámenes de belleza.