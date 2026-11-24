La edición número 75 de Miss Universo tiene lugar este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. El certamen reúne a 116 candidatas de diferentes países y territorios, quienes participan en las distintas etapas de la competencia para llegar a la elección final. Al cierre de la ceremonia se conocerá quién sucederá a Fátima Bosch como nueva Miss Universo.
Minuto a minuto del Miss Universo 2026
8:37 p.m. | Top 30 del Miss Universo
- Nueva Zelanda
- Chile
- Brazil
- India
- Países Bajos
- Islas Turcas y Caicos
- Perú
- Cuba
- Serbia
- República Dominicana
- Curazao
- Estados Unidos
- Israel
- Ecuador
- Puerto Rico
- Tanzania
- México
- Guinea
- Colombia
- Ucrania
- Panamá
- Costa Rica
- Uganda
- Filipinas
- Francia
- Etiopia
- Belgica
- Venezuela
- República del Congo
- Nicaragua
8:30 p.m. | Las candidatas hacen su presentación oficial
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8:00 p.m. | Comienza el certamen
María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda y elegida Miss Universe Colombia 2026, es la encargada de llevar la banda nacional en esta edición. La pereirana tiene 32 años, es ingeniera industrial y cuenta con experiencia en concursos internacionales como Reina Hispanoamericana, Miss Mundo y Miss Grand International. Su participación en Puerto Rico, según ella misma dijo, marca un último capítulo en su trayectoria dentro de los certámenes de belleza.