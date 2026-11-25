María Antonia Mosquera Carvajal fue elegida Señorita Colombia 2025 el 17 de noviembre de ese año, durante la velada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza. Desde entonces, la caleña ha asumido la representación del país y ahora compite por la corona de Miss International 2026 en Tokio, Japón.



'Tutu' como es conocida la reina de belleza, nació en Cali, Valle del Cauca, el 8 de agosto de 2000. Es modelo y administradora de empresas, con énfasis en sostenibilidad empresarial. Además, habla inglés y ha manifestado interés por el trabajo social, especialmente en proyectos relacionados con la educación y la música.

Uno de los aspectos de su perfil es su vínculo con la música. Mosquera es cantautora y ha aprendido a tocar instrumentos como el piano y la guitarra. Esta faceta también está relacionada con uno de los propósitos que ha expresado durante su participación en los concursos de belleza: promover la educación a través de la música.

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En una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, la representante colombiana habló sobre las expectativas que tiene frente a Miss International 2026 y la responsabilidad de competir después del triunfo de una compatriota. "Yo siento esa responsabilidad de dejar esa corona en casa un año más", afirmó al referirse a su preparación para el concurso internacional.



¿Qué proyectos sociales impulsa María Antonia Mosquera?

Además de su formación profesional y su experiencia en el modelaje, ‘Tutú’ Mosquera ha hablado de su interés por desarrollar iniciativas sociales relacionadas con la educación.



Durante su participación en Miss International 2026, María Antonia Mosquera presentó tres proyectos sociales relacionados con la música, la educación y la ayuda humanitaria. El primero es 'Utau Colombia', una canción que escribió junto a niños colombianos y cuyas regalías, según explicó, serán destinadas a la educación musical. La iniciativa surgió de su propia experiencia con la música, que, según contó, le permitió recuperar la confianza después de haber sido afectada por la violencia.

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Su segunda propuesta es 'The Inner Crown', un curso educativo dirigido a niños para ayudarlos a encontrar su propósito mediante principios como Ikigai, Kintsugi, Omoyari y Kaizen.

Finalmente, mencionó 'A dos manos', una organización sin ánimo de lucro que fundó junto a su hermana y con la que, según afirmó, han apoyado a más de 2.000 familias afectadas por el terremoto.La candidata explicó que sus iniciativas están vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el hambre cero, la salud y el bienestar, y la educación de calidad.

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Su participación tiene un objetivo particular: conseguir que Colombia mantenga el título obtenido por Catalina Abreu, actual Miss International.El país cuenta con cuatro coronas en la historia del concurso, por lo que una nueva victoria le permitiría sumar un quinto triunfo. Además, si Mosquera consigue el título, Colombia alcanzaría por primera vez un back to back en Miss International, expresión utilizada para referirse a dos victorias consecutivas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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