Christian Nodal habló de sus relaciones pasadas: "Aprendí de mis errores"

Christian Nodal no solo es reconocido a nivel internacional por su exitosa carrera musical a los 26 años, también por algunas de las polémicas que causan sus relaciones amorosas. Recientemente el mexicano se atrevió a hablar sobre sus exparejas.

Actualmente, el cantante mexicano disfruta de sus primeros años de casado con Ángela Aguilar, luego de una polémica separación de Cazzu , mamá de su primogénita.

¿Qué dijo Nodal sobre sus exparejas?

El intérprete de 'Adiós amor' concedió una reciente entrevista en el programa de entretenimiento Venga la alegría, una de las primeras que el artista mexicano da desde que se convirtió en el centro de una polémica internacional. En medio de la conversación, le cuestionaron si ha planeado llevar su vida a la gran pantalla o a la televisión.

Christian Nodal aseguró que, aunque las personas no conocen del todo lo sucedido, la exposición que ha tenido su vida privada es suficiente. "Ya lo que ha pasado ha sido suficiente. Está de más", aseguró.

Ángela Aguilar desató toda una polémica con una entrevista que concedió, hablando de Nodal y Cazzu - Fotos: AFP

Publicidad

El cantante mexicano aseguró que "todas las personas que han estado involucradas y con las que yo me he involucrado, ya todo el mundo tiene su vida, todo el mundo está siguiendo su rumbo", por lo que no está interesado en revivir ninguna polémica.

También planteó que con todo lo ocurrido en el último año, las redes sociales y la prensa rosa se han encargado de contar, a su manera, la versión de lo sucedido. "No me interesa meter el pie a nadie. Yo creo que ya cada quien quedó como ‘el bueno, o el malo, o la mala' ya está de más, no quiero enfocarme en eso".

Publicidad

Finalmente, Nodal expresó unas palabras que muchos interpretaron como un mensaje para Belinda y Cazzu , sus exparejas. "Se aprende o no se aprende. Pero pues yo decidí aprender de todos mis errores en general. Yo siento que para eso estamos aquí, para ser felices y para no hacer infeliz a nadie más".

Cazzu y Nodal se preparan para un pleito legal

Según se ha informado en la prensa internacional, Cazzu y Christian Nodal estarían ad portas de un pleito legal por la custodia de Inti , su pequeña hija. En medio de la rueda de prensa por sus próximos conciertos una cosa llamó la atención a los periodistas.

En una de las entrevistas le preguntaron al mexicano si planeaba tener hijos pronto con Ángela Aguilar . "Todavía estamos muy chiquitos", aseguró el artista de 26 años.

Sus palabras causaron debate en un programa de chismes, donde los periodistas aseguraron que "parece que contestó como si no tuviera ya una hija". Sin embargo, uno de los periodistas afirmó que esto se debía a que Nodal tiene prohibido hablar sobre Inti, "de la niña no porque tienen problemas legales".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co