Clara Chía pidió reunirse con Shakira: ¿quiere una tregua?

Desde que Gerard Piqué y Shakira se separaron, en junio de 2022, las redes sociales y la farándula internacional han calificado a Clara Chía, la nueva novia del futbolista, como la "enemiga" de la colombiana y la responsable de terminar con una relación de más de 12 años y con dos hijos. Ahora la catalana estaría buscando la manera de cambiar su imagen.

No era raro suponer que entre la cantante de 46 años y la estudiante de 24 no existiera la mejor relación. De hecho, Shakira impuso en el acuerdo de custodia de sus hijos que, cuando Milan y Sasha pasaran tiempo con su padre, Clara Chía no podía estar presente y se conoció que las dos tuvieron un desencuentro en el que supuestamente hubo hasta golpes.

Sin embargo, con el paso de los meses y la nueva vida de Shakira en Miami, parece que los ánimos entre la colombiana y la pareja de españoles se han calmado. El Nacional de Cataluña reveló recientemente que, mientras la cantante y el exfutbolista trabajan en su reconciliación, Clara Chía busca acercarse a la barranquillera.

Según el portal, entre Piqué y Shakira se respira un ambiente de reconciliación, pero no amorosa, sino por sus hijos. Se dice que la expareja ya no utiliza a los abogados como intermediarios y prefieren hablar entre ellos sobre los temas de los menores. La situación de la colombiana con un acosador en Miami también habría detonado la unión con su ex .

En medio de este ambiente tranquilo, el portal conoció que Clara Chía buscó acercarse a Shakira y propuso una reunión personal. La intención de la joven sería explicar a la colombiana que su relación con Piqué es formal y saludable, por lo que no afectaría a sus hijos.

La respuesta de Shakira, a pesar de los cambios en su relación con Piqué, habría sido un rotundo no. "Dejó claro que, bajo ninguna circunstancia, estaría dispuesta a encontrarse con la mujer que había marcado un punto de quiebre en su vida", informó el portal catalán.

Pero por otro lado, la colombiana habría cedido con sus hijos al notar que Piqué y Clara Chía manifestaron su preocupación tras el episodio con el acosador en Miami. "La última vez que Milan y Sasha compartieron momentos con su padre, también estuvieron en compañía de Clara Chía", resaltaron en el medio.