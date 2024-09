Coach vocal analizó voz de Karol G en canción con Andrea Bocelli: "No hay desafinaciones"

Muchas reacciones ha generado la colaboración musical entre Karol G y Andrea Bocelli con la canción Vivo por ella. Las redes sociales se dividen entre quienes aplauden el logro de la artista colombiana y quienes no entienden por qué una intérprete de reguetón ahora canta esta canción.

La polémica no escapó a los vocal coach que suelen subir videos reaccionando a canciones populares, identificando si los cantantes desafinan o logran alcanzar las notas necesarias. Varios videos de expertos están reaccionando y analizando, con mirada profesional, si Karol G interpreta bien esta canción.

¿Qué dicen los expertos sobre la voz de Karol G?

Una de las primeras en reaccionar a la canción fue la vocal coach Ceci Dover, quien en primer medida aclaró a los internautas que "si estás buscando a Marta Sánchez, no la vas a encontrar por ningún lado. No se puede comparar estas dos interpretaciones porque son voces completamente diferentes".

Tras escuchar algunas partes interpretadas por la colombiana, la experta señaló que la colombiana "continúa fiel a su estilo, es simplemente Karol G cantando Vivo por ella, no hay desafinaciones ni las vas a encontrar". Sin embargo, agregó que "esta forma tan suave, tan sutil, tan aniñada de cantar, pues a mí me queda a deber, quiero decir, no es que lo esté haciendo mal, simplemente es que a mí esta canción en especial me pide más grandeza vocal".

Por otro lado, la experta del canal Vocalissima expresó que "Karol G es una gran decisión porque Andrea Bocelli es eterno, sí, es eterno, pero me gusta traerlo a las nuevas generaciones de la mano de Karol G" y agregó que la canción "tiene algo muy fresco, tiene este estilo musical que es muy de Karol, sin perder la gracia y la belleza de la voz de Andrea Bocelli. Creo que Karol está bastante a la altura".

También el youtuber Areh, experto musical y vocal coach, resaltó que "mientras que Marta Sanchez tiene unas vocales que están más ‘afuera’, más proyectadas, tienen más forma, Karol G tiende a dejar las vocales como sin forma". Resaltó la buena técnica de la cantante colombiana, pero destacó que todo sería diferente si fuera en vivo.

"Si tú los escuchas en una habitación, Andrea Bocelli se tendría que retener mucho para no opacar la voz de Karol G, porque no la escucharías", concluyó.