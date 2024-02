¿Cómo repartieron sus bienes Sofía Vergara y Joe Manganiello tras el divorcio?

Una de las separaciones más sonadas del 2023 fue la de los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello, quienes no protagonizaron ninguna polémica o pelea, pero sí causaron un gran impacto luego de siete años de matrimonio. Recientemente, la expareja logró el último paso de su separación.



Según conocieron los medios internacionales People y TMZ, los cuales tuvieron acceso a los documentos del divorcio, recientemente la expareja logró un acuerdo escrito sobre sus bienes que ya fue presentado ante el tribunal.

Los dos actores estuvieron de acuerdo en que "conservarán los activos que acumularon individualmente durante los 7 años que estuvieron juntos" y, de la misma forma, ambos renunciaron a sus derechos de pensión alimenticia.

Se mantuvo el acuerdo prenupcial que se instauró en julio de 2023, cuando Joe Manganiello se acercó al tribunal a solicitar el divorcio de Sofía Vergara alegando "diferencias irreconciliables".

En ese momento, el actor señaló que los activos como obras de arte, joyas y otros objetos personales los conservaría la colombiana.



¿Por qué se divorciaron Sofía Vergara y Joe Manganiello?

En diálogo con el diario español El País, la actriz reveló que, a pesar del amor que existía entre ella y Joe Manganiello, había una diferencia entre ellos en la que ninguno estaba dispuesto a ceder.

A Sofía Vergara le preguntaron cómo estaba su vida personal y ella respondió que es una mujer recién divorciada: "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí".

La colombiana resaltó que "ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años y estoy lista para ser abuela, no madre".