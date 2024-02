Critican a Kevin Roldán por anunciar que será papá y estar "ausente" en la vida de su hijo Mathias

El cantante urbano Kevin Roldán anunció en sus redes sociales que está esperando un hijo con su actual novia, Stephanie Ortiz, y recibió muchas felicitaciones por parte de sus seguidores. Sin embargo, unos cuantos le recordaron que tiene otro hijo por el que, al parecer y según los comentarios, no responde.

Hace algunos años, Kevin Roldán tuvo una relación amorosa con la creadora de contenido Lina Arroyave. Aunque el amor entre los dos terminó por diversos problemas, de ese romance quedó su primer hijo Mathias, quien este año cumple 8 años y que desde pequeño ha enfrentado graves dificultades de salud al ser diagnosticado con síndrome convulsivo.

A lo largo de los años, los seguidores de Arroyave han visto crecer al pequeño niño, pasando por diversos tratamientos y complicaciones. Mientras que sobre Kevin Roldán se dice que es un padre ausente en la vida del niño.

La última vez que el cantante se dejó ver al lado del niño fue en julio de 2021, cuando publicó unas fotos junto a él. "Me encanta volverte a ver, te prometo que siempre vamos a estar juntos", escribió el músico, pero desde entonces no se sabe si se han reunido de nuevo.

"Esperemos que con este si sea un buen padre", "Un hermanito para Mathias", "No debería estar haciendo hijos por todo lado y pensar más en Mathias", "Felicidades y ojalá sea buen padre y no se vuelva ausente como con el primer hijo", "Mathias no necesita de un padre ausente, desinteresado y sin amor", "Yo no le daría un hijo a un hombre que no responde por los dos primeros", "El que viene es el tercer hijo", se lee en las reacciones al embarazo de la novia del artista.

Aunque públicamente solo se conoce que Kevin Roldán tiene a su hijo Mathias, fruto de su relación de varios años con Lina Arroyave, una publicación que hizo en 2021 despertó las dudas sobre si tiene un segundo hijo.

"Te amo hijo", escribió Kevin Roldán en una foto en la que aparece junto a un niño que no es Mathias. Se desconoce hasta el momento quién es la mamá del niño que posa junto al cantante.